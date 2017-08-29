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Новости /  Общество /  Социум  

Самарскому проекту муниципального ЕИРЦ угрожает провал

29 августа 2017 15:45
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ФАС России считает, что «рекомендации» чиновников ограничивают конкуренцию.
Как информирует «ФедералПресс», администрация Самары использует общественные советы микрорайонов для продвижения муниципальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как стало известно «ФедералПресс», с помощью структур, номинально призванных упростить взаимодействие жителей с властью, городские чиновники фактически пытаются перекроить рынок ЖКУ. Одно из основных направлений этой работы – контроль над финансовыми потоками через городской «Единый информационно-расчетный центр».

В конце июля 2017 года глава Самары Олег Фурсов выступал на встрече с представителями общественных советов микрорайонов (ОСМ), где рассказал о новой форме договора между собственниками жилья и УК ЖКХ, которую членам ОСМ следует распространить на своих территориях. Одно из условий этого договора – работа управляющих компаний через МП «Единый информационно-расчетный центр». Напомним, ЕИРЦ вернули на муниципальный уровень в 2016 году, до этого центр два года подчинялся областным властям.

Администрация Самары связывала большие надежды с возвращением центра в муниципалитет. «В течение 2016 года к работе ЕИРЦ должны подключиться все управляющие компании Самары. Такая система позволит обеспечить максимальную открытость прохождения всех платежей. Если какая-либо из управляющих компаний отказывается от работы с ЕИРЦ, то ее руководству, видимо, есть что скрывать», - заявлял первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Осуществить амбициозный план не удалось и по сей день: по информации источников «ФедералПресс», муниципальное предприятие предлагает условия для УК ЖКХ, далекие от рыночных. В частности, договором предусмотрен большой срок (до 5 дней) прохождения денег через расчетный центр, причем платить нужно за каждый день обслуживания. Сейчас в Самаре работают четыре информационно-расчетных центра, кроме городского.

Публично заявленное стремление администрации Самары «замкнуть» все управляющие компании на муниципальный ЕИРЦ противоречит требованиям антимонопольного законодательства. В августе 2016 года ФАС России выпустила разъяснения, в котором прямо сказано: «В ряде субъектов Российской Федерации создание и деятельность отдельных расчетно-кассовых центров сопровождается активной поддержкой органов власти, в том числе выражающейся в участии в уставном капитале ИРЦ непосредственно и через третьих лиц, а также в рекомендациях управляющим и иным организациям получать услуги по сбору, учету и начислению жилищно-коммунальных платежей в определенном РКЦ <…> ФАС России считает, что в отличие от исключительно информативных сообщений, указания или рекомендации приобретать товары (работы, услуги) у конкретного участника рынка могут привести к ограничению конкуренции».

Выступая в конце июля 2017 года перед представителями ОСМ, глава Самары Олег Фурсов сообщил следующее: «Управляющим компаниям обязательно регистрироваться в едином расчетном центре. Это гарантия сохранности ваших денег».

Такая позиция самарского градоначальника вызывает вопросы. Письмо ФАС России гласит, что коммунальные услуги оплачиваются потребителями либо через платежного агента, либо через банковского платежного агента, либо напрямую исполнителю жилищной или коммунальной услуги. «Иные способы осуществления расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги жилищным законодательством не предусмотрены», - утверждают в ФАС России.

Таким образом, чтобы «замкнуть» все управляющие компании на муниципальный ЕИРЦ, последнему необходимо стать платежным агентом и открыть в Самаре несколько сотен касс по приему наличных и безналичных платежей населения. Однако о таких инвестициях бюджетных средств (в аренду помещений, кассовое оборудование, программное обеспечение, инкассацию «налички» и многочисленный штат сотрудников) глава Самары Олег Фурсов ни разу еще не озвучил.

Даже если представить, что муниципальный ЕИРЦ все-таки станет платежным агентом, платежи жителей в тот же день будут зачисляются на банковский счет – ни распоряжаться этими средствами, ни давать гарантии ИРЦ не может.

Кроме того, в работе федеральных законодателей находится законопроект, который может свести усилия самарских городских чиновников к нулю. Согласно предлагаемым правилам, ресурсоснабжающие организации будут заключать договоры с собственниками жилья через лицо, которое управляет домом. В результате, потребители получат единый платежный документ, утвержденный правительством РФ, «расщеплять» платежи жителей по видам услуг (электричество, водоснабжение и так далее) будут банки, а ИРЦ превратятся в «расчетно-информационные» организации, потеряв функции кассовых центров и контакт с деньгами населения.

В федеральном министерстве строительства и ЖКХ рассчитывают, что законопроект примут осенью 2017 года. «Главная наша инициатива, которую, надеюсь, мы сможем реализовать в осеннюю сессию – это переход на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ. Я думаю, осенью мы выйдем на соответствующее решение. Нас поддерживают и в парламенте. Я думаю, что осенью мы выйдем на соответствующее решение», - сказал глава федерального минстроя Михаил Мень в эфире РБК-ТВ.

После принятия нового закона информационно-расчетный центр будут отбирать на конкурсной основе или создадут новый по решению главы региона. Во втором случае региональные власти понесут субсидиарную ответственность, если созданный ими ИРЦ не будет выполнять возложенные обязанности в полном объеме и с надлежащим качеством. 
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