Самарскому проекту муниципального ЕИРЦ угрожает провал?
15 августа 2017 13:26
198
Администрация Самары использует общественные советы микрорайонов для продвижения муниципальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как стало известно «ФедералПресс», с помощью структур, номинально призванных упростить взаимодействие жителей с властью, городские чиновники фактически пытаются перекроить рынок ЖКУ. Одно из основных направлений этой работы – контроль над финансовыми потоками через городской «Единый информационно-расчетный центр».
В конце июля 2017 года глава Самары Олег Фурсов выступал на встрече с представителями общественных советов микрорайонов (ОСМ), где рассказал о новой форме договора между собственниками жилья и УК ЖКХ, которую членам ОСМ следует распространить на своих территориях. Одно из условий этого договора – работа управляющих компаний через МП «Единый информационно-расчетный центр». Напомним, ЕИРЦ вернули на муниципальный уровень в 2016 году, до этого центр два года подчинялся областным властям.
Администрация Самары связывала большие надежды с возвращением центра в муниципалитет. «В течение 2016 года к работе ЕИРЦ должны подключиться все управляющие компании Самары. Такая система позволит обеспечить максимальную открытость прохождения всех платежей. Если какая-либо из управляющих компаний отказывается от работы с ЕИРЦ, то ее руководству, видимо, есть что скрывать», - заявлял первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Осуществить амбициозный план не удалось и по сей день: по информации источников «ФедералПресс», муниципальное предприятие предлагает условия для УК ЖКХ, далекие от рыночных. В частности, договором предусмотрен большой срок (до 5 дней) прохождения денег через расчетный центр, причем платить нужно за каждый день обслуживания. Сейчас в Самаре работают четыре информационно-расчетных центра, кроме городского.
Публично заявленное стремление администрации Самары «замкнуть» все управляющие компании на муниципальный ЕИРЦ противоречит требованиям антимонопольного законодательства. В августе 2016 года ФАС России выпустила разъяснения, в котором прямо сказано: «В ряде субъектов Российской Федерации создание и деятельность отдельных расчетно-кассовых центров сопровождается активной поддержкой органов власти, в том числе выражающейся в участии в уставном капитале ИРЦ непосредственно и через третьих лиц, а также в рекомендациях управляющим и иным организациям получать услуги по сбору, учету и начислению жилищно-коммунальных платежей в определенном РКЦ <…> ФАС России считает, что в отличие от исключительно информативных сообщений, указания или рекомендации приобретать товары (работы, услуги) у конкретного участника рынка могут привести к ограничению конкуренции».
Выступая в конце июля 2017 года перед представителями ОСМ, глава Самары Олег Фурсов сообщил следующее: «Управляющим компаниям обязательно регистрироваться в едином расчетном центре. Это гарантия сохранности ваших денег».
Такая позиция самарского градоначальника вызывает вопросы. Письмо ФАС России гласит, что коммунальные услуги оплачиваются потребителями либо через платежного агента, либо через банковского платежного агента, либо напрямую исполнителю жилищной или коммунальной услуги. «Иные способы осуществления расчетов за жилое помещение и коммунальные услуги жилищным законодательством не предусмотрены», - утверждают в ФАС России.
Таким образом, чтобы «замкнуть» все управляющие компании на муниципальный ЕИРЦ, последнему необходимо стать платежным агентом и открыть в Самаре несколько сотен касс по приему наличных и безналичных платежей населения. Однако о таких инвестициях бюджетных средств (в аренду помещений, кассовое оборудование, программное обеспечение, инкассацию «налички» и многочисленный штат сотрудников) глава Самары Олег Фурсов ни разу еще не озвучил.
Даже если представить, что муниципальный ЕИРЦ все-таки станет платежным агентом, платежи жителей в тот же день будут зачисляются на банковский счет – ни распоряжаться этими средствами, ни давать гарантии ИРЦ не может.
Кроме того, в работе федеральных законодателей находится законопроект, который может свести усилия самарских городских чиновников к нулю. Согласно предлагаемым правилам, ресурсоснабжающие организации будут заключать договоры с собственниками жилья через лицо, которое управляет домом. В результате, потребители получат единый платежный документ, утвержденный правительством РФ, «расщеплять» платежи жителей по видам услуг (электричество, водоснабжение и так далее) будут банки, а ИРЦ превратятся в «расчетно-информационные» организации, потеряв функции кассовых центров и контакт с деньгами населения.
В федеральном министерстве строительства и ЖКХ рассчитывают, что законопроект примут осенью 2017 года. «Главная наша инициатива, которую, надеюсь, мы сможем реализовать в осеннюю сессию – это переход на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ. Я думаю, осенью мы выйдем на соответствующее решение. Нас поддерживают и в парламенте. Я думаю, что осенью мы выйдем на соответствующее решение», - сказал глава федерального минстроя Михаил Мень в эфире РБК-ТВ.
После принятия нового закона информационно-расчетный центр будут отбирать на конкурсной основе или создадут новый по решению главы региона. Во втором случае региональные власти понесут субсидиарную ответственность, если созданный ими ИРЦ не будет выполнять возложенные обязанности в полном объеме и с надлежащим качеством.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 августа 2017 16:20
Участниками которого станут школьники Приволжского федерального округа. Социум
69
15 августа 2017 14:02
В двух населенных пунктах введен карантин. Социум
123
15 августа 2017 13:55
Действие сериала разворачивается в ветеринарной клинике. Социум
114
Здравоохранение
15 августа 2017 17:09
Оценивалось общее физическое состояние обратившихся. Здравоохранение
51
15 августа 2017 16:55
Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр. Здравоохранение
55
14 августа 2017 15:28
В программе специализированного курса реабилитации занятия лечебной физкультурой, массаж, консультации психолога, психологические тренинги, информирование... Здравоохранение
146
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
205
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
264
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
218
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
307
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
266
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
138
Образование
14 августа 2017 15:57
Разработка ученых Политеха «Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала» нашла одобрение не только в России, но... Образование
191
14 августа 2017 13:37
Мероприятие состоится в Новокуйбышевске. Образование
214
14 августа 2017 10:37Самарский институт бизнеса и управления лишился лицензии
Учредитель вуза обязан будет перевести учащихся в другие высшие учебные заведения. Образование
230
Культура
14 августа 2017 15:13
В число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла муниципальная Детская музыкальная хоровая школа №1 из Самары. Эта старейшая школа Промышленного... Культура
173
11 августа 2017 20:17
Современный мир диктует нам свои новые правила, многое в жизни очень быстро меняется, но все же есть вещи, которые останутся неизменными всегда. Культура
57
11 августа 2017 15:21
Они пройдут в парках Самары и на II очередь набережной реки Волга. Культура
269
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
113
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
148
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
130
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
297
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7096
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1349
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5372
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1768
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2799
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
469
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2208
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1998
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1612
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1781
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5593
Мероприятия