Самарскому ДК «Заря» - 75 лет!

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В юбилейный вечер вниманию гостей будут представлены уникальные фотоматериалы об истории и этапах развития учреждения.Сегодня ДК «Заря» - это современный центр культуры, в котором на протяжении всей истории активно развивается концертное и театральное направления деятельности. Творческие коллективы ежегодно добиваются высоких показателей на конкурсах самого высокого уровня. В настоящее время в доме культуры насчитывается более 30 коллективов, в котором занимаются порядка 700 человек в возрасте от 2 лет и старше.Завершится вечер праздничным концертом творческих коллективов ДК «Заря», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: дкзаря.рф