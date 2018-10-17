Самарской области впервые присвоена I степень качества управления региональными финансами
17 октября 2018 18:47
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Рейтинг составляется ежегодно, начиная с 2010 года, на основе анализа целого ряда показателей, среди которых качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными
образованиями, управления государственной собственностью и оказания государственных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса.
По сравнению с 2016 годом в методику оценки качества управления региональными финансами включены 20 новых показателей.
Теперь оцениваются количество внесенных изменений в закон о бюджете, доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов бюджета, предоставление из бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за
наращивание налогового (экономического) потенциала муниципальных образований и другие.
Самарская область и ранее занимала стабильные позиции в данном рейтинге, но находилась во II группе по степени качества управления региональными финансами, передает пресс-служба облправительства.
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