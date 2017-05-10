Самарское знамя отправлено по историческому пути
10 мая 2017 12:37
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Начался исторический путь Самарского Знамени крестным ходом от Иверского женского монастыря, по третьей и первой очереди набережной Волги до речного вокзала.
Самарское Знамя пронесли по аллеям набережной. Самарцы и гости города стали свидетелями по-настоящему исторического события. Люди фотографировали и снимали на видео. Некоторые вместе с детьми присоединились к крестному ходу.
140 лет назад, в 1877 году, также крестным ходом Самарское Знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря, пронесли по главным улицам, провожая на Балканы.
- Событие, которое произошло на волжской земле, в том месте, откуда мы сегодня отправляемся в путь, вызывает чувства сопричастности. Владыка освятил Знамя. Очень тепло, по-доброму, трепетно отнеслись и самарцы. Символично, что события происходят именно 9 мая, в День Победы. Знамя прошло в колонне «Бессмертного полка». Оно стало символом, объединяющим поколения. В годы Великой Отечественной войны Родину защищали внуки и правнуки тех воинов, которые приняли участие в сражениях на Балканах. Десятки рук держали это знамя. Передавали его. Поднимали. Гибли. Тут же его подхватывали другие. Самарское Знамя стало не просто символом освобождения Болгарии. Это символ подвига и победы в русско-турецкой войне. Символ чести, доблести и славы. Патриотический проект «Самарское знамя» призван объединить православных людей. Лишь объединившись, мы будем жить в мире и согласии, - обратился к горожанам Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области, председатель оргкомитета по реализации проекта «Самарское знамя», председатель регионального отделения общероссийской организации «Российское военно-историческое общество» по Самарской области, член президиума Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1877 год. Самарская депутация в составе городского головы Ефима Кожевникова и гласного Самарской городской думы Петра Алабина провезла Самарское знамя через всю Россию - сначала на пароходе до Сызрани, оттуда по железной дороге до Москвы, где Митрополит Московский Иннокентий разрешил покрыть Знаменем ковчег с мощами Святителя Алексия Московского, небесного покровителя города Самары.
2017 год. Экспедиция «Самарского знамени» во главе с Александром Фетисовым направилась по тому же историческому пути. 10 мая в Сызрани пройдут молебны в Кафедральном соборе в честь Казанской Иконы Божией Матери и Кремле. Следующей точкой маршрута станет Богоявленский собор (Елоховский) в Москве, где знамя будет освящено на раке святителя Алексия, духовного покровителя Самары.
Региональный патриотический проект «Самарское знамя» приурочен к 140-летию Самарского Знамени, одного из главных символов города и освобождения балканского народа от османского ига. Реализуется проект по инициативе Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» при поддержке Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".
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