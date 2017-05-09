Самарское знамя доставят российским летчикам на авиабазу в Сирию

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Члены делегации примут участие в вечерней программе в честь Дня Победы на площади имени Ленина.Ожидается, что 10 мая гости посетят Казанский кафедральный собор, после чего знамя отправится в Москву, где будет освящено на раки святителя Алексия, духовного покровителя Самары.Затем стяг доставят на авиабазу в Сирию, где сейчас находятся российские летчики.***История Самарского знамени началась 140 лет назад. Один из главных символов освобождения балканского народа от османского ига был вышит монахинями Иверского монастыря для болгарских ополченцев и освящен в Самаре 20 апреля 1877 года. На одной стороне стяга изображены Кирилл и Мефодий, на другой - образ Богоматери. Под этим знаменем южные славяне скинули пятивековое османское иго.Фото КТВ-ЛУЧ