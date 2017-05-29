Самарское речное пассажирское предприятие переходит на летнее расписание

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На линии «Самара - Рождествено» будет увеличено число рейсов с заходом на Проран, а время работы маршрута продлят на один час - до 22.00. Дневной рейс на линии «Осипенко - Зеленая роща» (отправлением в 13.45 с правого берега и в 14.00 из Самары) будет действовать в ежедневном режиме.На линии «Поляна им. Фрунзе - Подгоры - Гаврилова поляна» действующие рейсы дополнят укороченными, курсирующими до пляжа на правой стороне Волги и обратно - ежедневно в 7.15 и 16.30 по будням из Самары и в 8.30 и 18.25 с пляжа соответственно.На линии «Самара - Зольное» расписание не изменится, но теплоходы теперь будут пришвартовываться к пристаням Богатырь и Солнечная поляна независимо от дней недели. И наконец-то для отдыхающих откроют Нижний пляж. Добраться сюда можно будет от Речного вокзала ежедневно в 8.15, 11.30, 13.00, 16.00 и 19.00. А вот утренний теплоход до Винновки отменяется. Попасть в село летом можно будет только на последнем рейсе, отправляющемся в 19.00. Стоимость полного билета останется прежней, 110 рублей.