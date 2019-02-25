Самарским ветеранам и школьникам продемонстрировали преимущества цифрового эфирного телевидения
25 февраля 2019 12:10
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В пятницу, 22 февраля в «Самарском Дворце ветеранов» прошла встреча специалистов филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» с ветеранами войны по разъяснению вопросов перехода на цифровое эфирное телевещание, с демонстрацией цифрового приемного оборудования, способов его подключения и настройки. В мероприятие также приняли участие учащиеся самарской школы № 22.
Встреча с ветеранами и школьниками прошла в рамках информационно-разъяснительной кампании в связи с предстоящим отключением аналогового вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в Самарской области.
«До 3 июня всем зрителям нужно проверить готовность своего приемного оборудования к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с логотипами федеральных телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС, ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Россия Культура» букву «А», то вы обладатель аналогового телевизора прошлого поколения, либо пользуетесь новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала и вам нужно перейти на прием цифрового телевидения. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку (автопоиск) 20 телеканалов в меню. Если телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее надо будет заменить на дециметровую. Если у вас телевизор старого образца, приобретенный до 2012 года, дополнительно нужна цифровая приставка. И не забудьте опять же проверить антенну», - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова.
Так же Ирина Костылова ответила на вопросы ветеранов и школьников о цифровом эфирном телевещании и пояснила, что, если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у вас 20 или больше телеканалов, значит, вы скорее всего уже смотрите цифровое эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов кабельного или спутникового телевидения и вам не о чем беспокоиться.
Ветеранам, ставшим победителями проекта «Портрет мастера» Лазареву Виктору Александровичу и Розанову Анатолию Николаевичу от РТРС в подарок были вручены цифровые приставки для просмотра цифрового телевидения.
В ответном слове пятикратный чемпион и пятикратный призер чемпионатов мира по самбо среди ветеранов, а также девятикратный чемпион и трехкратный призер чемпионатов России в этом виде спорта Виктор Лазарев сказал: «Я до сих пор смотрю аналоговые телеканалы, не всегда удовлетворительного качества, а вот теперь узнал о новом формате телевещания и с удовольствием с помощью подаренной мне цифровой приставки подключусь к бесплатному цифровому телевидению».
Майор запаса, военный пенсионер Анатолий Розанов отметил, что в таком современном качестве картинки 20-ти цифровых телеканалов более, чем достаточно, чтобы узнавать о новостях, событиях в мире, смотреть любимые передачи ТК «Звезда».
Все участники встречи были обеспечены информационно-справочными материалами и памятками по ЦЭТВ, которые помогут в самостоятельном подключении к просмотру цифрового телевидения.
Решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, Самарская область включена в третий этап отключения аналогового телевещания. Предполагается, что 3 июня 2019 года в Самарской области вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в аналоговом формате будет прекращено. На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.
Фото: pixabay.com
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