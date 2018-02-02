Самарским студентам расскажут о возможности стать стюардом ЧМ-2018

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На встрече студентам презентуют проект и расскажут о том, кто такие стюарды (контролеры-распорядители). Ознакомят с требованиями, которые будут предъявляться к кандидатам, условиями работы для стюардов на стадионе. Организаторы ответят на вопросы студентов.Непосредственно на встрече у заинтересовавшихся молодых людей будет возможность зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и статькандидатом в стюарды.29 января 2018 года стартовал набор стюардов на игры ЧМ-2018, которые пойдут в Самаре. В настоящее время ведется информационная кампания. По её итогам будут отобраны 1400 человек. Именно они будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей.На встрече ожидается более 300 студентов, сообщает пресс-служба Самара «СДМ»,