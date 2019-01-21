Самарским студентам расскажут, как создать свой театр

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В Год театра традиционный для Самарской области проект «Диалог на равных» начнется очень символично. Студенты встретятся с руководителем театра «Пластилиновый дождь», организатором фестиваля уличного искусства с одноименным названием, режиссером массовых мероприятий Игорем Шадриным. Тема встречи «Театр своими руками».Игорь много лет режиссировал и был председателем жюри Фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна». Онрасскажет о том, как готовить творческие номера и создавать целые театральные представления. «Диалог на равных» - не лекция, а самый настоящий диалог между студентами и приглашенными гостями. Поэтому участники смогут задать любые интересующие их вопросы и получить напутствие.Театр «Пластилиновый дождь» - молодежный театр, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, участник телевизионного конкурса Первого канала «Минута славы», победитель фестиваля «Российская студенческая весна», участники церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.«Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи. Его цель на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе.Принять участие во встрече могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/21478, передает пресс-служба облправительства.