Я нашел ошибку
Главные новости: 
Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране.
Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России
Главное управление МВД России по Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера полиции.
В Сызрани при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГИБДД Самарской области Владимир Горшков
Количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников составило 91 445 человек.
Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России»
Возможно на детей повлияло некое средство для дезинфекции.
В Ставропольском районе трое детей попали в больницу после купания в бассейне
По данным исследователей, народное средство усиливает у больного проявление таких симптомов, как аллергия, хрипота и кашель.
Учёные заявили об опасности употребления молока при простуде
Российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству
Победу принесли покер Егора Голенкова и гол Артёма Сапова.
Молодежный состав "Крыльев Советов" на выезде разгромил "Уфу" - 5:0
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
Тольяттинская компания «Резерв» решила погасить обязательные платежи владельца компании «Самарские пятачки»
сегодня  Понедельник, 5 ноября, 16:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарским льготникам поможет ответить на вопросы сервис «Социальный пин»

5 ноября 2018 10:28
147
Самарским льготникам поможет ответить на вопросы сервис «Социальный пин»
 В Фонде социального страхования рассказали о предстоящих нововведениях.

С 1 января 2019 года за обеспечение льготников техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также путевками на санаторно-курортное лечение будет отвечать Фонд социального страхования (ФСС). Сейчас этим занимается министерство социально-демографической и семейной политики.

С января с заявлением можно будет обращаться в филиалы фонда, которых в регионе 17, а также через портал госуслуг и МФЦ.
«Заявления будут поступать в региональное отделение фонда, а информация о рекомендациях будет отображаться в программах реабилитации инвалидов в электронном виде, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков Самарского регионального отделения ФСС Юлия Панченко. - Граждане должны понимать, что фактически никаких изменений не произойдет, они обязательно будут обеспечены средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Изменилось только место обращения».

Для людей, получающих такие льготы, разработали сервис «Социальный пин», рассказала и.о. управляющего Самарского регионального отделения фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева, пишет "Волжская коммуна". «Либо по электронной почте, либо с помощью смс-сообщения человеку будут напоминать, когда ему необходимо пройти освидетельствование или когда подходит срок замены технического изделия. Каждый будет уведомлен заблаговременно», - говорит Елена Кривошеева. Также она рассказала, что сейчас тестируется мобильное приложение «Социальный навигатор». Оно доступно для скачивания на сайте фонда. В приложении можно найти информацию о том, какие услуги оказывает фонд, адреса, контакты и график работы. Сервис будет снабжен встроенным голосовым помощником, а еще там можно будет рассчитать размер пособий и узнать о полагающихся выплатах в разных жизненных ситуациях - например, декретный отпуск, временная нетрудоспособность, инвалидность и другие случаи. «Социальный навигатор» будет интегрирован с приложением Госуслуги и социальным порталом государственных и муниципальных услуг suprema.ru.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 ноября 2018  15:50
Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране.
Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России
Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране.  Социум
45
5 ноября 2018  15:35
Главное управление МВД России по Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера полиции.
В Сызрани при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник ГИБДД Самарской области Владимир Горшков
Главное управление МВД России по Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера... Социум
76
5 ноября 2018  15:26
Количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников составило 91 445 человек.
Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев «Лидеры России»
Количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников составило 91 445... Социум
97
Весь список

Здравоохранение
2 ноября 2018  23:59
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела.
Пластический хирург не подделывал накладную на грудные импланты
Защита врача добилась кассационного пересмотра дела.  Здравоохранение
517
2 ноября 2018  16:13
Поставка выполнена по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Интерактивный анатомический стол «Пирогов» появился в медицинских колледжах Самарской области
Поставка выполнена по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.  Здравоохранение
267
1 ноября 2018  11:14
Михаил Ратманов: «Я рад работать в таком мощном регионе»
Михаил Ратманов: «Я рад работать в таком мощном регионе»
Новый министр здравоохранения Самарской области дал первое интервью в своей должности.  Здравоохранение
446
Весь список
Новости медицины
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
148
29 октября 2018  22:05
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
Вся правда об экстракорпоральном оплодотворении
 Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
139
16 октября 2018  19:54
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
Оперативное вытрезвление - услуги профессионалов на дому
 Алкозависимость - это болезнь, которая приносит горе не только алкоголику, но и его семье.  Новости медицины
295
Весь список
Туризм
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
382
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
291
22 октября 2018  13:03
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%
Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году. Туризм
394
Весь список
Образование
3 ноября 2018  22:28
На создание ключевых центров развития детей в рамках проекта
СО вошла в число победителей конкурса минпросвещения РФ на предоставление федеральной субсидии в 2019 году
На создание ключевых центров развития детей в рамках проекта "Успех каждого ребенка".  Образование
657
1 ноября 2018  21:51
МРТ суставов - доступная необходимость
 Заболевания суставных тканей - это долговременный процесс, который дает о себе знать, как правило, на последних стадиях недуга. Поэтому здесь так важна... Образование
100
1 ноября 2018  21:45
Рекомендации по написанию курсовой работы
Рекомендации по написанию курсовой работы
 Курсовая работа бывает разной и имеет строгую классификацию.   Образование
84
Весь список

Культура
1 ноября 2018  11:58
Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года
Самарский академический театр оперы и балета стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года
Итоги премии будут подведены 16 апреля 2019 года. Культура
255
31 октября 2018  14:52
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю
"Эсмеральда" Самарского театра оперы и балета номинирована за "Золотую Маску"
С ним конкурируют 9 других спектаклей. За 25-летнюю историю "Золотой Маски" балетный спектакль Самары попал в список ее номинантов впервые. Культура
362
31 октября 2018  12:15
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Горожан приглашают на 1/8 финала самарского дивизиона Системы юниор лиг КВН Самарской области
Игры пройдут 31 октября и 1 ноября. Культура
241
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
153
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
566
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1569
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
615
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
713
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
695
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
708
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
664
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1284
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1009
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1374
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1440
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2558
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1943
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2118
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные