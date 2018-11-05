Самарским льготникам поможет ответить на вопросы сервис «Социальный пин»
5 ноября 2018 10:28
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С 1 января 2019 года за обеспечение льготников техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также путевками на санаторно-курортное лечение будет отвечать Фонд социального страхования (ФСС). Сейчас этим занимается министерство социально-демографической и семейной политики.
С января с заявлением можно будет обращаться в филиалы фонда, которых в регионе 17, а также через портал госуслуг и МФЦ.
«Заявления будут поступать в региональное отделение фонда, а информация о рекомендациях будет отображаться в программах реабилитации инвалидов в электронном виде, - пояснила начальник отдела страхования профессиональных рисков Самарского регионального отделения ФСС Юлия Панченко. - Граждане должны понимать, что фактически никаких изменений не произойдет, они обязательно будут обеспечены средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Изменилось только место обращения».
Для людей, получающих такие льготы, разработали сервис «Социальный пин», рассказала и.о. управляющего Самарского регионального отделения фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева, пишет "Волжская коммуна". «Либо по электронной почте, либо с помощью смс-сообщения человеку будут напоминать, когда ему необходимо пройти освидетельствование или когда подходит срок замены технического изделия. Каждый будет уведомлен заблаговременно», - говорит Елена Кривошеева. Также она рассказала, что сейчас тестируется мобильное приложение «Социальный навигатор». Оно доступно для скачивания на сайте фонда. В приложении можно найти информацию о том, какие услуги оказывает фонд, адреса, контакты и график работы. Сервис будет снабжен встроенным голосовым помощником, а еще там можно будет рассчитать размер пособий и узнать о полагающихся выплатах в разных жизненных ситуациях - например, декретный отпуск, временная нетрудоспособность, инвалидность и другие случаи. «Социальный навигатор» будет интегрирован с приложением Госуслуги и социальным порталом государственных и муниципальных услуг suprema.ru.
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