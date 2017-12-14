Самарским чиновникам предложили выйти на очистку города от снега

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По поручению врио губернатора Самарской областив городе создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада. Штаб возглавил временно исполняющий полномочия Главы Самары«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. Предложил в случае невыполнения вывести на уборку чиновников гор. администрации», - написал Дмитрий Азаров в своем микроблоге в соцсети Twitter.В комментариях появилось предложение задействовать в уборке снега руководителей управляющих компаний. «Правильное предложение», - пишет Дмитрий Азаров.