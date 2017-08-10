Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сотрудники полиции предупреждают граждан, что за хищение чужого имущества, а также за иные противоправные действия по отношению к чужому имуществу предусмотрена уголовная ответственность по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, по кот
Житель Безенчука пойдет под суд за серию краж
На выставке можно будет увидеть: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др.
В Самаре состоится открытие фотовыставки «Большой футбол на Волге», посвященной ЧМ-2018
Сотрудники Госавтоинспекции учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, припаркованные машины или арки.
Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции напомнили детям о безопасном поведении во дворах
На этом сайте можно узнать подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам.
Самарцы могут воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического театра «Искорки».
Самарские музыканты выступят в Екатеринбурге на Международном фестивале духовых оркестров
В Тольятти две недели ищут 13-летнего мальчика
В Тольятти две недели ищут 13-летнего мальчика
В Саратове пенсионерка погибла из-за разведеного костра во дворе
В Саратове пенсионерка погибла из-за разведенного костра во дворе
В Самаре мальчик упал с дерева с высоты 4 метров
В Самаре мальчик упал с дерева с высоты 4 метров
сегодня  Четверг, 10 августа, 16:21
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 59.96
-0.03
EUR 70.42
-0.42
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарский зоопарк предлагает приобрести пуму и ягуара

10 августа 2017 11:08
478
Самарский зоопарк предлагает приобрести пуму и ягуара
В списке также енот, птицы и рептилии.

Самарский зоопарк предлагает приобрести животных, сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Список реализации животных:
1. ягуар (пятнистый), самка, 05.2017
2. пума, самец, 06.2017
3. енот-полоскун, самец, 2016
4. осел домашний (дикий окрас), самцы, 2016, 2017
5. черный лебедь, 06.2017
6. фазаны серебряный, охотничий, румынский, 2016, 2017
7. павлин индийский, 2016, 2017
8. утки кряквы, мускусные, пекинки, 2017
9. маисовые полоза, 2017
10. наннакара неоновая, 2016
ожидаются крокодиловые кайманы - сентябрь 2017

Звонить по тел. 8(846)334-11-32
Кузовенко Александр Евгеньевич
заместитель директора по зооветчасти ГБУ "Самарский зоопарк"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 августа 2017  14:36
На выставке можно будет увидеть: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др.
В Самаре состоится открытие фотовыставки «Большой футбол на Волге», посвященной ЧМ-2018
 На выставке можно будет увидеть: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города... Социум
79
10 августа 2017  14:34
Сотрудники Госавтоинспекции учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, припаркованные машины или арки.
Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции напомнили детям о безопасном поведении во дворах
Сотрудники Госавтоинспекции учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, припаркованные машины или арки.  Социум
75
10 августа 2017  14:24
На этом сайте можно узнать подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам.
Самарцы могут воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
На этом сайте можно узнать подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам.  Социум
89
Весь список

Здравоохранение
10 августа 2017  11:24
В день физкультурника на набережной в Самаре будет работать мобильная лаборатория СПИД-центра
В день физкультурника на набережной в Самаре будет работать мобильная лаборатория СПИД-центра
Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Здравоохранение
114
10 августа 2017  10:59
В Самарской области за полгода снизилась смертность Младенческая смертность снизилась в Самарской области более чем на 18%
В Самарской области за полгода снизилась смертность
Младенческая смертность снизилась в Самарской области более чем на 18%. Здравоохранение
118
8 августа 2017  18:31
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области.
В губернии продолжается проведение независимой оценки качества услуг медицинских учреждений
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области.   Здравоохранение
235
Весь список
Новости медицины
1 августа 2017  08:20
Как действует сиалис?
  Новости медицины
146
14 июля 2017  10:28
Energy Slim - рецепт идеального тела
 Что такое  energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты.  Новости медицины
209
2 июля 2017  23:27
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
Современные методы контрацепции и преимущества продукции от бренда Pharmatex
 Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
191
Весь список
Туризм
10 августа 2017  11:39
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
129
31 июля 2017  09:46
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
Двое сызранцев намерены доплыть до Саратова на плоту из бочек
 Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
236
25 июля 2017  17:42
Чем привлекает туристов Ленинградская область
Чем привлекает туристов Ленинградская область
 Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
117
Весь список
Образование
9 августа 2017  11:08
В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года
В Самарском университете подведены первые итоги приемной кампании 2017 года
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
421
4 августа 2017  23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке.
Восемь российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга Webometrics
Первым стал МГУ на 215-й строчке.   Образование
382
4 августа 2017  17:29
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз.
Более 1000 принятых в СамГТУ на очное бюджетное обучение студентов имеют аттестат с отличием
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз.  Образование
392
Весь список

Культура
10 августа 2017  14:15
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического театра «Искорки».
Самарские музыканты выступят в Екатеринбурге на Международном фестивале духовых оркестров
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического... Культура
95
10 августа 2017  10:46
В Самаре для горожан состоятся джазовые концерты под открытым небом
В Самаре для горожан состоятся джазовые концерты под открытым небом
В программу встреч входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами. Культура
115
9 августа 2017  18:03
Онлайн-кинозал представляет лучшие фильмы 2017 года
Онлайн-кинозал представляет лучшие фильмы 2017 года
 Чтобы посмотреть хороший фильм или новинку киноленты, необязательно идти в кинотеатры. Культура
51
Весь список
Мода
1 августа 2017  18:25
Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
 Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом.  Мода
95
1 августа 2017  08:23
Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
 Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
113
31 июля 2017  16:46
Вешалки для магазинов одежды
Вешалки для магазинов одежды
 Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
92
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
205
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7024
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1310
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5160
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1736
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2725
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2172
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1961
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1574
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1730
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5398
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6339
Весь список

Мероприятия
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Программа празднования в Самаре Дня физкультурника
В ГУ МЧС России по Самарской области публично обсудят результаты правоприменительной практики органов надзорной деятельности
Весь список
Популярное
за сегодня

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

2785

В Новокуйбышевске автобус, выезжая с осмотровой канавы, задавил насмерть автослесаря

551

В Самаре мальчик упал с дерева с высоты 4 метров

540
за неделю

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

2785

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2538

В Самаре 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

2363
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда