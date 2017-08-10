Самарский зоопарк предлагает приобрести пуму и ягуара
10 августа 2017 11:08
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Самарский зоопарк предлагает приобрести животных, сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
Список реализации животных:
1. ягуар (пятнистый), самка, 05.2017
2. пума, самец, 06.2017
3. енот-полоскун, самец, 2016
4. осел домашний (дикий окрас), самцы, 2016, 2017
5. черный лебедь, 06.2017
6. фазаны серебряный, охотничий, румынский, 2016, 2017
7. павлин индийский, 2016, 2017
8. утки кряквы, мускусные, пекинки, 2017
9. маисовые полоза, 2017
10. наннакара неоновая, 2016
ожидаются крокодиловые кайманы - сентябрь 2017
Звонить по тел. 8(846)334-11-32
Кузовенко Александр Евгеньевич
заместитель директора по зооветчасти ГБУ "Самарский зоопарк"
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