Самарский завод «Кузнецов» объявил о выпуске 2,7 млн обыкновенных бездокументарных акций
22 августа 2017 12:06
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Ценные бумаги распространят по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей – «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Ростех» и Росимущество. Номинальная стоимость ценных бумаг – рубль за штуку, но фактически за одну акцию придется заплатить 10 169 рублей. Таким образом, общий объем вливаний со стороны государственных структур составит около 27,5 млрд рублей, пишет "ФедералПресс".
Согласно опубликованным документам, средства от дополнительной эмиссии пойдут на увеличение уставного капитала самарского предприятия. По данным ЕГРЮЛ, сейчас этот показатель составляет 1,8 млн рублей. Таким образов, после реализации новых акций уставный капитал вырастет более чем в 16 тысяч раз и будет сравним с балансовой стоимостью активов (по состоянию на конец июня 2016 года – 32 млрд рублей).
В составе акционеров ПАО «Кузнецов» - госкорпорация «Ростех» (15,04 % обыкновенных акций) и подконтрольные ей холдинг «Объединенная двигателестроительная корпорация» (73,59 %), корпорация «Оборонпром» (8,03 %). В 2017 году произошло усиление прямого контроля над предприятием со стороны «Ростеха»: структура увеличила свою долю в уставном капитале «Кузнецова» до 14,08 %.
Также в начале июля 2017 года акционеры определили состав совета директоров компании, куда вошли гендиректор «ОДК» Александр Артюхов, заместитель генерального директора — руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» «ОДК» Сергей Михайлов, советник генерального директора «ОДК» Василий Лапотько, директор по инвестициям «ОДК» Петр Васильев, первый заместитель генерального конструктора «ОДК» Петр Гут, руководитель департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению «ОДК» Екатерина Чечикова, руководитель представительства «Ростеха» в Самарской области Владимир Купцов и, наконец, скандальный экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков.
ПАО «Кузнецов» разрабатывает, производит, ремонтирует и сопровождает в эксплуатации газотурбинные авиационные, жидкостные ракетные двигатели, газотурбинные установки для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. Основные рынки сбыта: Россия, страны СНГ, Индия, Болгария, Аргентина.
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