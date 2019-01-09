Самарский ветеран войны инициировал сбор подписей против гонки вооружений во всем мире

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"Пора жителям земли остановиться и начать кампанию по сбору подписей против гонки вооружений, за мир на земле и дружбу народов"- уверен ветеран.При всей наивности идеи- обуздать новый виток гонки вооружений между США и Россией сбором подписей, ветеран глубоко прав: только слепой не видит, что постоянным повышением ставок в противостоянии Америки и России, мир подходит к опасной черте и кому как не ветеранам последней мировой войны об этом не говорить.