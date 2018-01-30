Самарский университет посетил председатель наблюдательного совета вуза, член коллегии ВПК РФ Олег Фролов
30 января 2018 18:27
179
Утром Олег Фролов встретился с руководством образовательного учреждения - ректором Самарского университета Евгением Шахматовым и президентом вуза Виктором Сойфером в корпусе на улице Молодогвардейской. Виктор Сойфер и Евгений Шахматов рассказали главе наблюдательного совета об основных этапах становления вуза и представили самые свежие проекты и научные разработки.
Одним из главных направлений развития университета по программе повышения конкурентоспособности "5-100" является стратегическая академическая единица "Нанофотоника, перспективные технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и интеллектуальные геоинформационные системы". Как пояснил профессор кафедры технической кибернетики Александр Куприянов, на смену классической технологиям на электронной базе приходят технологии на базе фотонов. Научные исследования и уникальное оборудование вуза позволяют обеспечить полный цикл по разработке продуктов, связанных с фотоникой - от разработки до потребителя. Также в вузе четко организована вся цепочка по приему и обработке изображений ДЗЗ и последующая комплексная оценка исследуемых территорий в интересах Самарской области и других регионов страны.
Заведующий Научно-исследовательской лабораторией автоматизированных систем научных исследований (НИЛ-35) Роман Скиданов продемонстрировал оборудование для изготовления дифракционных оптических элементов и оптических наноструктур, а также специализированное программное обеспечение. Ученый рассказал о разработке компактной гиперспектральной аппаратуры. Ее можно использовать как на космических аппаратах и беспилотниках, так и наземной технике - в зависимости от точки применения.
Также Олегу Фролову показали программно-аппаратный комплекс обработки данных сверхбольшого объёма, предназначенный для хранения и анализа самой разнообразной информации.
В ходе визита в вуз председатель наблюдательного совета познакомился с коллективом кафедры технической кибернетики, особо отметив, что здесь трудится много молодых ученых. "Это очень важно. - подчеркнул Олег Фролов. - Преемственность поколений, передача научных традиций, знаний от старшего поколения к среднему и младшему - в этом и есть залог успеха".
Знакомство с вузом продолжилось в кампусе Самарского университета на Московском шоссе. Сначала гость посетил производственные цеха НИИ "Космического машиностроения". Прямо на территории кампуса развернута технологическая цепочка по созданию малых космических аппаратов. В лабораториях проводятся испытания на вибрационную прочность, делаются акустические замеры по технологиям неразрушающего контроля, проводится обмер изделий с точностью до 5 микрон, а также оборудована "чистая комната". Недавно здесь появился уникальный – единственный в России – стенд для испытаний образцов космических изделий. Внутри его камеры элементы бортовой аппаратуры подвергаются воздействию различных факторов космической среды (плазмы, электростатических разрядов).
В этих лабораториях два месяца назад завершились испытания космического аппарата "АИСТ-2Д" - совместного проекта ученых РКЦ "Прогресс" и Самарского университета.
Олег Фролов в ходе экскурсии поинтересовался, доступны ли представленные в лабораториях технологии для студентов. Председателя наблюдательного совета заверили, что в работе НИИ магистранты вуза принимают активное участие. "Студенты здесь находятся постоянно, они уже участвуют в подготовке реальных изделий космического назначения, фактически они оказываются в атмосфере настоящего производства. А это совсем иной подход к образованию", - отметил Евгений Шахматов.
Также Олег Фролов уточнил, соответствует ли сложное и уникальное оборудование потребностям производства. Ученые в ответ привели примеры проектов, которые выполняются вузом по заказам таких промышленных производств, как АО "АвтоВАЗ", РКЦ "Прогресс", ОАО "Металлист", ПАО "Кузнецов" и многих других.
В этот же день Олег Фролов посетил лаборатории кафедры автоматических систем энергетических установок. Профессор кафедры Александр Иголкин рассказал об организации образовательного процесса совместно с компанией Camozzi. Олег Фролов поинтересовался количеством аспирантов на кафедре, и тем, сколько из них остаются работать затем в вузе.
Расспросил председатель наблюдательного совета и о том, как реализуется политика университета в плане предоставления жилья молодым ученым. Ему пояснили, что на территории кампуса вуза находится общежитие, в котором живут молодые ученые. Из окна одной из аудиторий, Олег Фролов увидел, как строится второе общежитие для молодежи.
Также в ходе экскурсии большой интерес председателя наблюдательного совета вызвали экспонаты Центра истории авиационных двигателей вуза. Обсуждая судьбу ряда двигателей, созданных под руководством легендарного конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, Олег Фролов порекомендовал профессору кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимиру Зрелову составить справку по двигателям "НК-56", которые могут быть использованы для самолетов "Ил-96" - тяга этого двигателя на 2 тонны больше, чем двигатели, которые используются сейчас.
О работе САМ-центра Самарского университета Олегу Фролову рассказывал доцент кафедры технологии и производства двигателей Александр Хаймович. Здесь разрабатываются новые технологии обработки изделий, а затем опыт транслируется на производство.
Очень внимательно генерал-лейтенант Олег Фролов изучил материальную базу и историю военной кафедры университета, которая в прошлом году отметила 75-летний юбилей.
Характеризуя увиденные научные разработки университета, Олег Фролов назвал их уникальными и заявил, что они обязательно должны применяться на практике. "У Самарского университета огромный потенциал", - заключил председатель наблюдательного совета, сообщает пресс-служба Самарского университета.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 января 2018 22:56
Температура воздуха ночью -11-16°, днем -7-12°, местами гололедица. Социум
257
30 января 2018 20:43
Большое количество вопросов до сих пор остается к конструкции подпорной стены, к элементам благоустройства. Многие считают, что реализация проекта лишила... Социум
507
30 января 2018 20:15Объявлен прием заявок на конкурс в рамках Всероссийского форума «Наставник»
Формируется делегация для участия в форуме от Самарской области. Социум
212
Здравоохранение
30 января 2018 11:44
Выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. Здравоохранение
198
30 января 2018 10:57
Врачи отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель. Здравоохранение
255
29 января 2018 09:38
В частности, речь идёт о провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Здравоохранение
243
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
266
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
293
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
278
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
618
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1301
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
324
Образование
30 января 2018 14:18
Всего было подано около 600 заявок, из 23 регионов РФ отобрано для защиты 198 работ, авторы которых приезжают в Самару. На чтения также приедет делегация из Армении, а... Образование
167
30 января 2018 11:14
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей Самарской области. Образование
319
29 января 2018 23:25
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу. Образование
456
Культура
30 января 2018 13:03
Художественным руководителем фестиваля является Сергей Войтенко. Культура
185
30 января 2018 11:20
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
209
30 января 2018 10:47
Вход на все мероприятия свободный. Культура
174
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
150
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
536
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
529
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
239
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
280
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1611
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
519
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
517
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6998
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3309
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1925
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2364
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2243
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1880
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3500
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»