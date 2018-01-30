Самарский университет посетил председатель наблюдательного совета вуза, член коллегии ВПК РФ Олег Фролов

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Утромвстретился с руководством образовательного учреждения - ректором Самарского университетаи президентом вузав корпусе на улице Молодогвардейской. Виктор Сойфер и Евгений Шахматов рассказали главе наблюдательного совета об основных этапах становления вуза и представили самые свежие проекты и научные разработки.Одним из главных направлений развития университета по программе повышения конкурентоспособности "5-100" является стратегическая академическая единица "Нанофотоника, перспективные технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и интеллектуальные геоинформационные системы". Как пояснил профессор кафедры технической кибернетики, на смену классической технологиям на электронной базе приходят технологии на базе фотонов. Научные исследования и уникальное оборудование вуза позволяют обеспечить полный цикл по разработке продуктов, связанных с фотоникой - от разработки до потребителя. Также в вузе четко организована вся цепочка по приему и обработке изображений ДЗЗ и последующая комплексная оценка исследуемых территорий в интересах Самарской области и других регионов страны.Заведующий Научно-исследовательской лабораторией автоматизированных систем научных исследований (НИЛ-35)продемонстрировал оборудование для изготовления дифракционных оптических элементов и оптических наноструктур, а также специализированное программное обеспечение. Ученый рассказал о разработке компактной гиперспектральной аппаратуры. Ее можно использовать как на космических аппаратах и беспилотниках, так и наземной технике - в зависимости от точки применения.Также Олегу Фролову показали программно-аппаратный комплекс обработки данных сверхбольшого объёма, предназначенный для хранения и анализа самой разнообразной информации.В ходе визита в вуз председатель наблюдательного совета познакомился с коллективом кафедры технической кибернетики, особо отметив, что здесь трудится много молодых ученых. "Это очень важно. - подчеркнул Олег Фролов. - Преемственность поколений, передача научных традиций, знаний от старшего поколения к среднему и младшему - в этом и есть залог успеха".Знакомство с вузом продолжилось в кампусе Самарского университета на Московском шоссе. Сначала гость посетил производственные цеха НИИ "Космического машиностроения". Прямо на территории кампуса развернута технологическая цепочка по созданию малых космических аппаратов. В лабораториях проводятся испытания на вибрационную прочность, делаются акустические замеры по технологиям неразрушающего контроля, проводится обмер изделий с точностью до 5 микрон, а также оборудована "чистая комната". Недавно здесь появился уникальный – единственный в России – стенд для испытаний образцов космических изделий. Внутри его камеры элементы бортовой аппаратуры подвергаются воздействию различных факторов космической среды (плазмы, электростатических разрядов).В этих лабораториях два месяца назад завершились испытания космического аппарата "АИСТ-2Д" - совместного проекта ученых РКЦ "Прогресс" и Самарского университета.Олег Фролов в ходе экскурсии поинтересовался, доступны ли представленные в лабораториях технологии для студентов. Председателя наблюдательного совета заверили, что в работе НИИ магистранты вуза принимают активное участие. "Студенты здесь находятся постоянно, они уже участвуют в подготовке реальных изделий космического назначения, фактически они оказываются в атмосфере настоящего производства. А это совсем иной подход к образованию", - отметил Евгений Шахматов.Также Олег Фролов уточнил, соответствует ли сложное и уникальное оборудование потребностям производства. Ученые в ответ привели примеры проектов, которые выполняются вузом по заказам таких промышленных производств, как АО "АвтоВАЗ", РКЦ "Прогресс", ОАО "Металлист", ПАО "Кузнецов" и многих других.В этот же день Олег Фролов посетил лаборатории кафедры автоматических систем энергетических установок. Профессор кафедрырассказал об организации образовательного процесса совместно с компанией Camozzi. Олег Фролов поинтересовался количеством аспирантов на кафедре, и тем, сколько из них остаются работать затем в вузе.Расспросил председатель наблюдательного совета и о том, как реализуется политика университета в плане предоставления жилья молодым ученым. Ему пояснили, что на территории кампуса вуза находится общежитие, в котором живут молодые ученые. Из окна одной из аудиторий, Олег Фролов увидел, как строится второе общежитие для молодежи.Также в ходе экскурсии большой интерес председателя наблюдательного совета вызвали экспонаты Центра истории авиационных двигателей вуза. Обсуждая судьбу ряда двигателей, созданных под руководством легендарного конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, Олег Фролов порекомендовал профессору кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратовсоставить справку по двигателям "НК-56", которые могут быть использованы для самолетов "Ил-96" - тяга этого двигателя на 2 тонны больше, чем двигатели, которые используются сейчас.О работе САМ-центра Самарского университета Олегу Фролову рассказывал доцент кафедры технологии и производства двигателей. Здесь разрабатываются новые технологии обработки изделий, а затем опыт транслируется на производство.Очень внимательно генерал-лейтенант Олег Фролов изучил материальную базу и историю военной кафедры университета, которая в прошлом году отметила 75-летний юбилей.Характеризуя увиденные научные разработки университета, Олег Фролов назвал их уникальными и заявил, что они обязательно должны применяться на практике. "У Самарского университета огромный потенциал", - заключил председатель наблюдательного совета, сообщает пресс-служба Самарского университета.