Самарский технический университет вышел в финал международных соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2018

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Завершились отборочные соревнования международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2018.VolgaCTF - одни из крупнейших ежегодных соревнований в области информационной безопасности проходят при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и института информатики, математики и электроники Самарского университета. Формат - традиционный для специалистов в сфере кибербезопастности - Capture the flag. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника.В отборочных дистанционных соревнования приняло участие 1097 команд, в том числе около 900 команд из-за рубежа. В финале, который пройдет в Самарес 17 по 21 сентября, будет участвовать команда Самарского технического университета наряду с такими авторитетными вузами как МГУ, МИФИ, МФТИ, ВШЭ.Основное назначение соревнований - повышение квалификации учащихся по направлениям, связанным с защитой информации, а так же молодых специалистов, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного защитника информации.Данные соревнования будут в восьмой раз проводиться в регионе при поддержке Правительства Самарской области. В 2014 году VolgaCTF впервые стал международным турниром. В прошлом году в соревнованиях наряду с российскими и самарскими участниками приняли участие команды из Португалии, Въетнама, США и Австрии, сообщает пресс-служба облправительства.