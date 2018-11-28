Самарский театр оперы и балета подготовил новогоднюю программу для всей семьи

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Чтобы юные зрители не скучали на каникулах, для них будут идти детские спектакли «Золотой ключик», «Бременские музыканты», «Волшебная лампа Аладдина» и «Динь-дон, я ваша мама». На Малой сцене будет показана семейная опера «Волшебная флейта» (11 и 12 января).Кроме любимого взрослыми и детьми балета-феерии «Щелкунчик», театр предложит зрителям новый сказочный балет для всей семьи – «Чиполлино», премьера которого состоится в декабре, а новогодние показы пройдут 8 января.В Колонном зале зрителей встретит роскошная новогодняя елка. Возле нее за 20 минут до начала утренних и дневных спектаклей будут проходить детские представления по мотивам сказки «Три поросенка» с участием Деда Мороза и Снегурочки, передает пресс-служба театра.Фото: соцсети