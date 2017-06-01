Самарский театр оперы и балета в День рождения Пушкина приглашает юных зрителей на сказочную оперу «Ай да Балда!»

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По окончании спектакля в Колонном зале театра состоится акция «Я знаю Пушкина наизусть» для юных зрителей. В программе примут участие артисты театра, а также чтецы Самарской областной юношеской библиотеки.На время реконструкции площади Куйбышева проход в Самарский академический театр оперы и балета будет осуществляться со стороны улицы Галактионовская, через скверы вдоль театра сообщает пресс-служба театра.Фото pixabay.com