Самарский студент выиграл стипендию от казахстанского мецената

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23 февраля в посольстве республики Казахстан в РФ прошел финал конкурса на стипендию «Жас тұлпар». Среди победителей оказался студент СамГУПС Нурсултан Наурзбаев.Стипендию учредил казахстанский предприниматель и филантроп Оралбек Ботбай, конкурс проводится уже второй год. Она направлена на стимулирование учебной и научной деятельности среди молодежи. Этнические казахи-граждане России смогли принять в нем участие только в этом году. В финал прошли 20 претендентов, и Нурсултан оказался единственным россиянином в числе 11 победителей. Организаторы надеются, что стимул в виде финансовой поддержки повысит интерес студентов к социально значимой деятельности и волонтерству.«Я узнал о конкурсе в социальных сетях, сразу разослал информацию своим друзьям из Казахстана. Когда я увидел, что в этом году в конкурсе могут принять участие и этнические казахи-граждане России, сразу проконсультировался с организаторами, начал собирать портфолио. На первом этапе нужно было написать эссе о проблемах и развитии молодежной политики в Казахстане. Так как я не был никогда в Казахстане, не знал, с какими проблемами сталкивается молодежь там. Для этого мне пришлось изучить много материалов», – рассказывает Нурсултан.Кроме учебы в СамГУПС, Нурсултан Наурзбаев является руководителем казахской молодежной организации Самарской области «Кайрат». Объединение существует с 2008 года и занимается сохранением и популяризацией казахской культуры среди молодежи.

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