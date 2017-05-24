Я нашел ошибку
Главные новости: 
Квартиры для дольщиков станут дороже
Квартиры для дольщиков станут дороже
У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной
У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной
В России ужесточат наказание за допинг
В России ужесточат наказание за допинг
Женщина родила в машине перед закрытыми дверями роддома в Саратовской области.
Женщина родила в машине перед закрытыми дверями роддома в Саратовской области
В Сызрани изъяли более 170 литров пива
В Сызрани изъяли более 170 литров пива
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира» Мероприятие состоится 31 мая.
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира»
Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО
Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО
сегодня  Среда, 24 мая, 14:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/05:
USD 56.56
0.06
EUR 63.62
0.45
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»

24 мая 2017 12:32
90
Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»
Решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов.

Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новосёлов был выбран командиром штаба Всероссийской студенческой стройки «Космодром «Восточный».

Данное решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов. По её результатам наиболее успешно себя показал именно Самарский студент. Отбор проходил в несколько этапов: на заочном этапе были  выбраны лучшие представители регионов, обладающие достаточным опытом, затем, после обучения в Москве, эксперты выбрали командира Всероссийской студенческой стройки космодрома «Восточный», комиссара и 2 мастеров. Самарский студент впервые был назначен командиром стройки такого масштаба.

«Чувства очень смешанные: буря радости в сочетании с пониманием огромной ответственности. Для достижения этой цели, я прошёлВсероссийскую школу подготовки командных составов Всероссийских проектов, где я подтянул свои профессиональные компетенции, прошёл собеседование с представителями центрального аппарата МООО "РСО". Затем мне удалось успешно пройти дистанционное собеседование с представителями работодателя, где тоже пришлось себя проявить» - отмечает выбранный командир штаба ВСС «Космодром «Восточный» Алексей Новосёлов.

Отбор на саму стройку также проводился очень серьезный - Молодежнаяобщероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» совместно сГосударственной корпорацией̆ по космическоӗ деятельности «Роскосмос» отобрали 28 лучших студенческих строительных отрядов из 21 региона России, среди которых есть и стройотряд из Самарской области «Есть контакт».

Космодром «Восточный»станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить полноценный доступ России в космическое пространство. На сегодняшний день это один из самых важных и приоритетных проектов страны. Особое внимание ему уделяют Президент и председатель Правительства Российской Федерации.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 мая 2017  13:03
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
Ранее была запрещена реализация несовершеннолетним электронных сигарет. Социум
53
24 мая 2017  12:32
Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»
Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»
Решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов. Социум
89
24 мая 2017  12:12
Умер внук Иосифа Сталина режиссер родившийся в Куйбышеве
Умер внук Иосифа Сталина, родившийся в Куйбышеве
Это театральный режиссер, народный артист России Александр Бурдонский. Социум
94
Весь список

Здравоохранение
24 мая 2017  09:24
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
140
23 мая 2017  16:56
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать детские оздоровительные учреждения.
В больнице им. Середавина прошел семинар для медицинских работников летних оздоровительных организаций
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать... Здравоохранение
143
23 мая 2017  16:30
В апреле в приемное отделение Самарской больницы им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время.
Дачный сезон: Растет количество пациентов с глазными травмами
В апреле в приемное отделение Самарской больницы  им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время.  Здравоохранение
237
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
27
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
226
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
371
Весь список
Образование
19 мая 2017  10:58
Выпускники самарских школ хотят учиться в другом городе
Выпускники самарских школ хотят учиться в другом городе
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
378
19 мая 2017  10:45
В Архитектурно-строительном институте СамГТУ обсудят возникшие проблемы
В Архитектурно-строительном институте СамГТУ обсудят возникшие проблемы
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
387
18 мая 2017  20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.
В 2020 году ЕГЭ по истории станет обязательным наряду с русским языком и математикой
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.  Образование
274
Весь список

Культура
23 мая 2017  11:59
Александр Хинштейн: «Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых».
Александр Хинштейн: «Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых».
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
305
19 мая 2017  11:59
Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы» Мероприятие состоится в Парке Победы.
Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
307
18 мая 2017  17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.  Культура
239
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
78
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
192
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
449
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
755
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
613
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1295
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1417
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1592
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2880
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1531
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1177
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
703
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1074
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2334
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3333
Весь список

Мероприятия
В Кинельском районе состоится областная «Школа безопасности»
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
В городах и районах Самарской области проведена неделя борьбы с гипертонией
Весь список
Популярное
за сегодня

Историческая часть Самары будет поделена на две зоны

675

Возле трассы М-5 в Самарской области снесли незаконно возведенное кафе

659

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

578
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6801

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4335

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2486
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда