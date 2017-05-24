Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»

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Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новосёлов был выбран командиром штаба Всероссийской студенческой стройки «Космодром «Восточный».Данное решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов. По её результатам наиболее успешно себя показал именно Самарский студент. Отбор проходил в несколько этапов: на заочном этапе были выбраны лучшие представители регионов, обладающие достаточным опытом, затем, после обучения в Москве, эксперты выбрали командира Всероссийской студенческой стройки космодрома «Восточный», комиссара и 2 мастеров. Самарский студент впервые был назначен командиром стройки такого масштаба.«Чувства очень смешанные: буря радости в сочетании с пониманием огромной ответственности. Для достижения этой цели, я прошёлВсероссийскую школу подготовки командных составов Всероссийских проектов, где я подтянул свои профессиональные компетенции, прошёл собеседование с представителями центрального аппарата МООО "РСО". Затем мне удалось успешно пройти дистанционное собеседование с представителями работодателя, где тоже пришлось себя проявить» - отмечает выбранный командир штаба ВСС «Космодром «Восточный» Алексей Новосёлов.Отбор на саму стройку также проводился очень серьезный - Молодежнаяобщероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» совместно сГосударственной корпорацией̆ по космическоӗ деятельности «Роскосмос» отобрали 28 лучших студенческих строительных отрядов из 21 региона России, среди которых есть и стройотряд из Самарской области «Есть контакт».Космодром «Восточный»станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить полноценный доступ России в космическое пространство. На сегодняшний день это один из самых важных и приоритетных проектов страны. Особое внимание ему уделяют Президент и председатель Правительства Российской Федерации.