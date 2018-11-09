Самарский ресторатор Екатерина Сокирская (ранее — Пузикова) теперь официально адвокат

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Банкира отравили солями таллия в собственном доме в поселке Кондурчинский в марте 2012 года. Как посчитало следствие, его жена Екатерина якобы ревновала Пузикова и поэтому отравила его ядом, подсыпанным в любимое покойным картофельное пюре. В версии защиты вдовы, отравителем будто бы был двоюродный брат и тезка потерпевшего Дмитрий Пузиков.Первый приговор, по которому Пузикова получила 7 лет колонии, был отменен областным судом. По второму приговору ей было назначено 9 лет лишения свободы, но в конце 2017 года ее оправдал областной суд. Пузикова вышла на свободу, сменила фамилию на девичью — Сокирская — и вскоре вошла в число собственников ресторана «Спотыкач».Затем г-жа Сокирская сдала в областной Палате адвокатов квалификационный экзамен. Недавно ее имя появилось на сайте ПАСО в реестре адвокатов. Там указано, что Екатерина Сокирская является адвокатом-индивидуалом Самарской областной коллегии адвокатов (СОКА), ей присвоен реестровый номер 3070.