Самарский проект по организации пляжа для инвалидов одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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Самарскую область представляют город Отрадный, Октябрьск, Жигулевск, Похвистнево, Нефтегорск, Кинель, Чапаевск, Сызрань – как историческое поселение, и представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. В рамках семинара участники узнают об особенностях проектирования в малых городах, о возможностях вовлечения общественности и студенческой среды в реализацию проектов и прочее.«По итогам конкурса будет отобрано порядка 80 проектов. 20 - в категории «Исторические поселения», 60 - в категории «Малые города». При этом категория «Малые города» будет разделена на четыре подкатегории, исходя из численности населения, и по каждой категории будет по 15 победителей», - сказал министр строительства и ЖКХ Российской ФедерацииПо поручению Главы регионавсе малые города Самарской области примут участие в конкурсе и уже направили в региональное министерство энергетики и ЖКХ перечень объектов для будущего благоустройства. В рамках официального открытия мероприятия Глава Минстроя России Михаил Мень вручил награду самарской делегации за победу г.о. Самара во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2017 году. Уникальный проект «Доступный пляж» в Самаре стал победителем в номинации«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ».Пляж на набережной Волги в районе Некрасовского спуска в Самаре адаптировали для инвалидов. Там установили настилы и пандусы длякомфортного перемещения и съезда в воду, специальный биотуалет и кабину для переодевания. Так же маломобильные граждане могут воспользоваться специальными лежаками и ортопедическими матрасами, и плавательными колясками для купания. Помощь отдыхающим оказывают волонтеры, которые прошли обучение и будут организовывать дежурства во время купального сезона, сообщает пресс-служба облправительства.