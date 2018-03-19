Самарский политолог Сергей Юрин: «Мы не попали в число тех регионов, где были громкие накладки»
19 марта 2018 18:25
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В центре работали мобильные группы, которые, в случае поступления обращения, требующего выезда на место, отправлялись на УИК для детального разбора ситуации.
Эксперты, посетившие ситуационный центр, отметили слаженную работу общественных наблюдателей. Координатор общественных
наблюдателей по Советскому району Илья Крушинин, отметил, что от наблюдателей никаких серьезных замечаний не поступало. «По Советскому району выборы прошли очень спокойно, — говорит Илья Крушинин. — Существенных нарушений не было. Были
мелкие — не так висело, не там стояло. Все подвинули, все исправили, никаких серьезных проблем не возникло».
Общественные наблюдатели отмечали, что на избирательных участках было много молодежи и молодых семей с детьми. Даже погодные условия в первой половине дня не испугали избирателей, а наоборот укрепили их позицию прийти и проголосовать.
Самарский политолог Сергей Юрин, также посетил ситуационный центр и ознакомился с работой центра: «Мне кажется, что уровень
демократичности этих выборов заложен позицией Президента Российской Федерации, администрацией президента и текущим законодательством, — считает политолог Сергей Юрин. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки, и это, на мой взгляд, разительно отличается от того, что было при предыдущем руководстве региона».
Эта выборная кампания отличается от всех предыдущих, в том числе и наличием на них общественников. Ранее, наблюдателями на
избирательных участках являлись преимущественно ангажированные партиям или кандидатам люди. На этих выборах почти 3 тыс. человек
приняли участие в выборах в качестве общественных наблюдателей. Их главной задачей стало обеспечение прозрачности выборного процесса. Все они прошли обучение, записаться мог любой желающий через общественные палаты региона, сообщили в самарском ситуационном центре.
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