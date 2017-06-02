Самарский политех объявляет конкурс междисциплинарных проектов

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Заявки принимаются с 5 по 30 июня. Главные критерии отбора – перспективная и амбициозная идея будущего проекта и возможность объединения в команду специалистов разного профиля. В конкурсе могут принять участие сотрудники как СамГТУ, так и других вузов, научных объединений, компаний.Предварительный отбор проектов, их презентация и определение победителей пройдут с 3 по 28 июля 2017 года. Междисциплинарные проектные команды из числа лучших студентов университета будут сформированы до 18 августа.Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на сайте su.samgtu.ru. Нормативные документы о конкурсе размещены там же в разделе «Конкурс». На все вопросы ответят в Центре инженерного предпринимательства и инноватики по телефону (846) 337-23-24 и по электронной почте cipi@samgtu.ru.Конкурс междисциплинарных проектов проводится в рамках реализации программы развития СамГТУ как опорного университета до 2020 года. Общий объем финансирования конкурса в этом году составляет 10 миллионов рублей, причем один проект может получить финансирование до 2 миллионов рублей.