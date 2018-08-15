Самарский пенсионер вступил в борьбу с высокой коноплей

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Несмотря на такое соседство, двор совершенно не ухожен. В нем полно конопли и упавших веток, и в дополнение ко всему не откачиваются нечистоты из канализационной выгребной ямы возле дома — к ней теперь просто не может проехать машина обслуживающей организации. «В прошлые годы либо наркоманы приходили, обрывали коноплю, либо машина, как заедет, сшибала ее, — рассказывает Анатолий Николаев. — А с мая вообще никого нет, хотя администрация утверждает, что здесь все регулярно происходит».Государственная жилищная инспекция Самарской области в ответ на обращение пенсионера в конце прошлого года констатировала нарушение правил уборки двора, наличие спила сухостоя, а также неисправность в работе системы канализации на дворовой территории. «РЭУ №3» направили предписание на устранение нарушений до 21 февраля. После того как никаких изменений не последовало, пенсионер обратился в администрацию Ленинского района. Администрация в свою очередь направила руководителю «РЭУ №3» письмо с просьбой организовать работы по обрезке сухостоя и покосу травы.В компании сообщили, что 12 июля направили сотрудников для покоса травы, однако жители в доступе на территорию отказали. «В июле они пришли, начали косить, — рассказывает г-н Николаев. — Я спрашиваю, кто будет это все убирать. Они ответили, что не знают. Я сказал, что если все оставите, опять будет гнить. Здесь дерево упало с прошлого года, спилили, никак не могут вывезти».По вопросу содержания и откачки выгребной ямы в районной администрации сообщили, что хозфекальная канализация в выгребную яму была проведена жильцами дома самовольно и должна обслуживать ими самостоятельно. Однако, как утверждают в администрации, «РЭУ №3» регулярно производит откачку по заявке жителей дома. «Они к колодцу даже не могут проехать, — говорит пенсионер. — Эта вся помойка возле моей квартиры, вход в квартиру зарос коноплей и всем остальным. Я устал от этого бардака. Старая канализация даже не изолирована. Старые гнилые трубы… Когда прорвет, они их меняют».Последнее обращение Анатолий Николаев направил 1 августа Президенту РФ. Из приемной Владимира Путина письмо было перенаправлено опять в город.