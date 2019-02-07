Самарский областной суд подвел итоги работы за 2018 год
7 февраля 2019 15:02
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В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что от работы судей очень многое зависит.
«Сегодня в обществе, как никогда, велик запрос на справедливость. И если люди решения судов и действующие на территории страны законы считают справедливыми, то такое общество сплоченно и объединено не просто одним государством, но и одной идеей — развития демократических основ, соблюдения законности и опережающего развития нашей страны», - сказал глава региона.
Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году в судебной системе Самарской области ожидаются большие изменения. В Самаре откроется Шестой кассационный суд, который будет пересматривать акты судов девяти регионов Приволжского федерального округа.
«Считаю, что это наша общая победа. Это, безусловно, признание на всероссийском уровне авторитета судебной системы Самарской области. Это решение позволит повысить статус областной столицы и региона в целом. Мы приобретаем значимую структуру федерального уровня, - сказал Дмитрий Азаров. - Многие эксперты считают, что с началом работы суда Самара станет судебной столицей ПФО».
Это дает Самаре и практические преимущества. Во-первых, создается около 600 высококвалифицированных рабочих мест для жителей областного центра. Во-вторых, в Самару будут приезжать тысячи участников судебных процессов из регионов ПФО. Следовательно, будет развиваться и сопутствующая инфраструктура – гостиницы, индустрия общественного питания, перевозок и т.д. Будет благоустроено здание и прилегающая к нему территория на улице Крымской, которые были заброшены более 10 лет. Кроме того, открытие суда даст толчок к развитию системы юридического образования и регионе.
Губернатор поблагодарил председателя облсуда Любовь Дроздову за поддержку в решении этого важнейшего вопроса и вручил ей знак «За заслуги перед Самарской областью». «Эту высокую оценку я отношу не только к своему труду. Один председатель, конечно, ничего не может сделать - только с поддержкой всего коллектива судейского корпуса. И вам за это большое спасибо», - поблагодарила она коллег.
Дроздова возглавляет Самарский областной суд более 15 лет. За это время в регионе была выстроена эффективная система работы ведомства. Цифры говорят сами за себя. Например, в 2018 году в районные суды и на судебные участки поступили более 17 тыс. уголовных дел. Из них было рассмотрено 32,3% дел о краже, 22% о незаконных действиях с наркотическими средствами и психотропными веществами, 8,9% о грабеже.
По словам Дроздовой, подобное количество разбирательств — это очень большая нагрузка как на каждого судью, так на судебную систему в целом. Правительство Самарской области старается оказывать судьям необходимую поддержку в их нелегкой работе. В регионе действует программа «Развитие юстиции в Самарской области на 2014– 2021 годы» с общим объемом финансирования более 3,85 млрд рублей. Губернатор сообщил, что в 2019 году по программе из областного бюджета будет выделено 504 млн рублей.
В завершении совещания Любовь Дроздова и Дмитрий Азаров вручили удостоверения новым судьям, передает vkonline.ru.
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