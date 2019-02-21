Самарский областной кардиодиспансер продлил прием заявок на конкурс статей

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Напоминаем, конкурс проводится в двух номинациях:Истории из наблюдений медицинского персонала о пациентах с болезнями сердца, рекомендации о том, что можно улучшить в области профилактики ССЗ в Самарском регионе.История пациента, рассказанная самим пациентом или его родственниками.Требования к статье:Автор должен представить личный опыт героя с выражением собственных мыслей и эмоций. Героем статьи может стать медицинский работник, пациент с каким-либо сердечно-сосудистым заболеванием, родственник или близкий друг пациента, страдающего от ССЗ; человек, потерявший родственника или близкого друга, ушедшего из жизни по причине ССЗ.Основные вопросы, мнение героя по которым можно включить в статью: отношение к лечению и профилактике ССЗ, факторы риска и прочее.Объем статьи – до 4 000 знаков.По итогам конкурса в каждой номинации конкурсная комиссия определяет3 призовых места в каждой номинации. Победители награждаются денежными призами в размере 50 000 рублей за 1 место, 30 000 рублей – 2 место, 20 000 рублей – 3 место.Подробности проведения конкурса изложены в «Положении о проведении конкурса художественных статей по теме «Как болезнь сердца повлияла на мою жизнь»», размещенном на сайте ГБУЗ СОККД (www.cardio63.ru).Материалы для участия в конкурсе принимаются на адрес электронной почты uznaisvoeserdtse@yandex.ru, передает пресс-служба облправительства.