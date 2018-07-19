Самарский мусорный рынок на пороге передела 3 млрд рублей

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Основные претенденты — ГУП «Экология» под управлением президента ассоциации «Обращение с отходами» Константина Ряднова, ГК «ЭкоВоз» депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова и нижегородский холдинг «Маг груп» Вадима Агафонова, близкий госкорпорации «Ростех». Есть ли интрига? Денис Волков и Константин Ряднов, которых все время спрашивают об их шансах на победу, в неформальных беседах отшучиваются фразой вроде «Кто ж мне даст?». Волков в разговоре с «Делом» заявил, что регоператором будет ГУП «Экология». Источник, близкий к Ряднову, уверен, что власти передумали и будет выбран кто-то другой. Пока решение не принято одни готовятся продавать старенькие КАМАЗы, другие — управлять игроками, генерирующими в общей сложности 3-4 млрд рублей годового оборота.Емкость рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области эксперты оценивают в 3,6 млрд рублей. Население дает примерно 2,6 млрд, еще 1 млрд мусорных доходов поставляет коммерческий сектор. Делят его около семи десятков компаний, за которыми стоят не более 10 заметных игроков. Главный из них — ГК «ЭкоВоз» депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, на долю которой, по оценкам самой группы, приходится почти половина централизованного вывоза мусора в регионе. Совокупный оборот группы по итогам 2016 года — 1,4 млрд рублей.В Самаре лидируют группы «ЭкоВоз» и «Маг груп» из Нижнего Новгорода, у каждой из которых примерно по трети рынка. Четвертая часть мусора достается муниципальному учреждению МП «Жиллидер», которое вывозит отходы в основном из частного сектора столицы области. С ним была связана основная интрига потенциального передела самарского мусорного рынка последних полутора лет.МП «Жиллидер» в свое время тоже оказалось в числе претендентов на статус регионального оператора, и в 2016 году контроль над предприятием взял… бывший министр транспорта Самарской области Валерий Матвеев. «Дело» предполагало это еще год назад, но узнало некоторые подробности ситуации. Как рассказывают участники рынка, Матвеев пару лет назад якобы заручился поддержкой тогдашнего главы г.о. Самары Олега Фурсова, с которым за несколько лет до этого был соседом по региональному правительству (Матвеев был министром транспорта, а Олег Фурсов — министром труда). Фурсов назначил на должность директора МП «Жиллидер» Андрея Миронова, считающегося технической фигурой Матвеева. Но планам помешала прошлогодняя отставка Фурсова. Атака Матвеева на мусорный рынок Самары захлебнулась. А директором МП «Жиллидер» назначили Игоря Калмыкова. Кто он такой? Как выяснило «Дело», сын Юрия Калмыкова, управляющего компанией «Спецавтотранс», входящей в группу... «ЭкоВоз» Дениса Волкова. Совпадение? Именно так считает Волков, утверждая, что никакого интереса к МП у него нет.Остатки мусора Самары делят московский «Домкоминвест» Александра Костюкова через управляющую компанию «Куйбышевский ПЖРТ», самарская управляющая компания «ЖКХ», которую связывают с главой администрации Красноглинского района Олегом Комаровым, а также экс-депутат Самарской городской думы Владимир Иванов с фирмами «Пегас» и «Доктор Грин».В Тольятти доминирование ГК «ЭкоВоз» — 80% рынка — практически абсолютно. Реально конкурирует с Волковым только группа из компаний, составляющих полный цикл обращения с ТКО: сбор и вывоз (ТП «Шмель»), переработка («Эко рециклинг групп») и захоронение («Эколайн»). Их совокупный оборот в 2016 году — более 100 млн рублей. Публичное лицо и руководитель одного из предприятий группы — Андрей Лазуткин. Участники рынка связывают его с группой тольяттинских непубличных лиц и говорят о его лоббистском ресурсе в лице депутата Самарской губернской думы Владимира Дуцева. Доля этих предприятий на рынке Тольятти и Жигулевска в совокупности не превышает 10%. Оставшиеся 10% делят между собой мелкие перевозчики, мощности каждого из которых — 2-3 потрепанные машины.В Новокуйбышевске сбор, вывоз и захоронение отходов — под контролем муниципалитета. Принадлежащие городским структурам ООО «Чистый город», АО «Чистый город» и АО «Экология» заработали в 2016 году 147 млн рублей.В малых городах области обороты операторов мусорного рынка ниже, но их истории примечательны. Так, похвистневская компания «Сервис-Благоустройство», руководителем и учредителем которой являются Виктор и Светлана Деревнины, заработала в 2016 году более 30 млн рублей. Она вывозит отходы, обслуживает местный полигон ТБО, занимается благоустройством дворовых территорий и кладбища. Как это часто бывает в провинциях, секрет успеха на виду. Ранее Виктор Деревнин возглавлял муниципальное предприятие, работавшее в сфере вывоза мусора, ритуальных услуг и коммунального обслуживания жилого фонда, «Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие», которое шесть лет назад акционировалось и оказалось собственностью частной фирмы ООО «ПЖРП». Ее учредитель — Светлана Деревнина, руководитель — Виктор Деревнин. Выручка в 2016 году — 31 млн.Широко известна в Кинельском районе местная фирма «Экосервис», вывозящая коммунальные отходы. Выручка фирмы — 22 млн рублей. Треть фирмы принадлежит Вячеславу Шкурату, которого несколько лет назад природоохранная прокуратура уличила в незаконном складировании на территории Кинельского района производственных отходов Пивоваренной компании «Балтика». Отметился Вячеслав Шкурат среди учредителей и руководства в отрадненской компании «Экотехнология», которая рекламирует в Интернете услуги в сфере вывоза и утилизации ТБО, строительных и других видов отходов. В 2015 году выручка предприятия составила 141 млн рублей.Что станет со всеми этими компаниями после выбора регоператора? «Крупные останутся, мелкие закроются», — считают игроки рынка. И уточняют: «В отдаленных городах и районах регоператору будет проще раздать подряды местным игрокам, чем самому везти туда технику».Кто будет решать судьбу королей и князьков мусорного рынка Самарской области?«Главное — правильно поделить!» — сходятся во мнении все собеседники «Дела». Регоператор будет выбираться в соответствии с территориальной схемой деления области на зоны обращения с отходами. Публичную огласку получал только один рабочий вариант схемы, с тремя зонами, но он был подвергнут критике из-за неравномерного распределения объемов. И теперь должен быть принят новый.В распоряжении «Дела» оказался наиболее вероятный вариант схемы, который, скорее всего, и будет в итоге утвержден. Согласно ему, зон ответственности будет пять (выделены цветом), с примерно равным объемом сбора и вывоза отходов. Однако выбрать могут по одному оператору на каждую зону, или по одному на несколько зон, или вовсе одного на весь регион.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Одного регоператора проще контролировать, но в случае чего его некем будет быстро заменить. Нескольких операторов контролировать сложнее, но и заменить одного из них проще. Большинство игроков — на стороне разделения области между несколькими регоператорами. И понятно, почему: больше шансов получить свой кусок.«ГУП «Экология» будет контролировать рынок», — категорично заявил «Делу» Денис Волков, будто ему уже известно судьбоносное решение властей. «Основываясь на опыте других регионов, можно сделать вывод, что чаще всего власти пытаются замкнуть схему обращения с отходами на компанию, которая принадлежит областному правительству, даже если у нее ничего нет, кроме лицензии. Само обслуживание можно отдавать по системе подрядов», — объясняет Денис Волков.Но все не так просто. За время подготовки этого номера источник, близкий к ГУП «Экология», сначала подтвердил «Делу», что ГУП станет регоператором, а за несколько дней до сдачи номера сообщил, что планы поменялись и выберут кого-то другого.Изначально задумывалось, что под руководством Константина Ряднова ГУП «Экология» (эксплуатирует крупнейший в регионе полигон ТКО «Преображенка») будет акционировано в сентябре 2018 года. Половина предприятия останется в собственности Минимущества Самарской области, а половина достанется неким инвесторам. И уже акционерное общество «Экология» станет регоператором местного рынка и будет раздавать подряды на сбор и вывоз ТКО по всей области. В СМИ транслировались разные идеи по поводу того, кто войдет в число акционеров: от упомянутых выше нижегородцев до госкорпорации «Росатом».«Росатом» стал частью одного из сценариев акционирования, потому что ГУП «Экология» занимается сбором отходов I класса опасности (ртутьсодержащих отходов), а с 2019 года по всей стране эти полномочия передаются в «Росатом». Отсюда и последовал соответствующий вывод, и госкорпорацию стали называть будущим регоператором Самарской области. Однако по словам участников рынка, возможна лишь передача полномочий «Росатому». Каким образом она может быть осуществлена, эксперты «Дела» не пояснили.«Ни «Росатом», ни ГУП «Экология» регоператорами не будут. Решение было принято на прошлой неделе», — заявил «Делу» еще в середине апреля источник, близкий к ГУПу. Причин смены курса, по словам экспертов, несколько. Во-первых, ГУП попросту не успеет акционироваться, а во-вторых, предприятие не соответствует некоторым критериям отбора регоператора. Так, считают эксперты, ни один банк не даст «Экологии» гарантии на 500 млн рублей, потому что она не может такую гарантию обеспечить. Правительству Самарской области дать гарантийные обязательства тоже будет непросто ввиду серьезной кредиторской нагрузки. Поэтому отбой. При этом от планов акционирования ГУП «Экология» не отказывается.«Конечно, Волков будет, — утверждает источник «Дела», знакомый с ситуацией. — Во-первых, таких крупных компаний, как у него, больше в области нет. Следом за ним идет «Рассвет», но у него объемы в десять раз меньше. Во-вторых, у него инвестиционные программы разработаны, даже меморандумы подписаны с областью. Хотя не факт», — дополняет, подумав, он. Волков не отрицает, что хочет стать региональным оператором, но конкретных прогнозов не дает.Впрочем, по части инвестиционных проектов у «ЭкоВоза» не все гладко. Инвестиционный меморандум подписан правительством Самарской области с компанией Волкова ООО «Экоресурс Поволжье» на строительство комплекса мусоропереработки с сортировкой в районе АО «Тольяттиазот». Только есть опасения, что объект не запустится, потому что нет согласования с ТоАЗом, нет подъездной дороги, да и жители близлежащих поселков боятся зловонного зноя мусорного завода. Убедить жителей, что миллиард инвестиций (из них 450 млн рублей заложено в инвестиционной составляющей тарифа на вывоз и переработку) способен дать им рабочие места, налоги в бюджет и сделает воздух чище, Денису Волкову не удалось. Он пошел другим путем.Как стало известно «Делу», в конце апреля Волков собирается представить подобный объект, более масштабный, в селе Хорошеньком Красноярского района. Это будет экотехнопарк «Красноярский» (оператор — ООО «ГК «Эковоз»). Объем инвестиций — более 2 млрд рублей. В первые три года планируется вложить более миллиарда, остальное — в последующие три года. Расчетный срок окупаемости проекта — 8 лет.Источники «Дела» сходятся во мнении, что, скорее всего, регоператорами будут те компании, которые заявили инвестиционные проекты в мусорной сфере. И это не только Волков. «Дело» их нашло…По информации «Дела», территориальная схема будет включать в себя несколько еще не существующих объектов, для которых уже разработаны инвестиционные проекты. Это три экотехнопарка (два в районе Самары, один в Тольятти), восемь комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов, одна мусороперегрузочная станция с сортировкой в селе Рождествено, три мусоросортировочных комплекса (в Кинеле, Пестравке, Безенчуке), пять полигонов размещения неутилизируемых балластных отходов.Наиболее дорогим с точки зрения инвестиций станет строительство экотехнопарков. Их стоимость стартует от 1 млрд рублей в Тольятти и более 2 млрд под Самарой. Отличие экотехнопарка от простого мусороперерабатывающего завода — в производстве готовой продукции. Из шин получается не просто переработанное сырье, а тротуарная плитка, из ПЭТ-бутылок — черепица, из стекла — пеностекло (блоки утеплителя), из отходов озеленения — компост и так далее. Объем неутилизируемых отходов сокращается в 5-6 раз. Кроме того, экотехнопарк позволяет получать доход от продажи готовой продукции. По оценкам экспертов, на строительство полигона ТБО требуется порядка 600 млн рублей. Строить экотехнопарки и полигоны будут частные инвесторы. Кто же они?Вместе с двумя вышеупомянутыми инвестиционными проектами Дениса Волкова территориальная схема обращения с отходами предполагает строительство семи новых индустриальных объектов на деньги частных инвесторов.Самарский бизнесмен Валерий Танаев с его НПФ «Полигон» (выручка в 2016 году 46 млн рублей) планирует построить полигон в Красноярском районе. Мощность — 100-150 тысяч тонн ТКО в год. Объект уже спроектирован, под него выделен участок 9,6 га земли.Строительством сразу двух полигонов — в Кинельском районе (мощностью 140 тысяч тонн в год на участке 16,5 га земли) и в Сызрани (мощностью 185 тысяч тонн в год) — планируют заняться компании «Фаворит» и «Экопром» (138 млн рублей за 2016 год), считающиеся близкими семье депутата Государственной думы.Новокуйбышевская компания «Экология», принадлежащая муниципальным структурам, заявила проект реконструкции с дозагрузкой полигона в Новокуйбышевске (мощность 185 тысяч тонн). По словам участников рынка, это проект бывшего мэра города Андрея Коновалова. Получить его комментарии по указанному вопросу «Делу» не удалось.Компания «Эколайн» под руководством Андрея Лазуткина планирует построить полигон в селе Мусорка Ставропольского района (мощность 185 тысяч тонн в год). Учредитель фирмы — некто Андрей Сухно.Компания «Экостройресурс», владельцем которой является Галина Карпова, построит экотехнопарк «Зелененький» в районе существующего полигона «Преображенка». Ранее компания принадлежала семье Константина Ряднова. Однако став директором ГУП «Экология», Ряднов от бизнеса дистанцировался, выведя из числа учредителей родственников.Срок исполнения этих проектов — 2 года. Объекты должны быть запущены в 2020 году, и только с 2021 года инвесторам будет зачисляться инвестиционный тариф. По оценкам «Дела», объем инвестиций, которые могут быть привлечены на данные объекты, составляет 4-5 млрд рублей.Более того, в рамках государственно-частного партнерства будет построено еще 12 полигонов, спроектированных на бюджетные средства ославившегося питерского ООО «НИПИ «Севзапинжтехнология». Напомним, компания выиграла тендер на проектирование еще в 2014 году и срывала сроки исполнения. Наконец, проекты полигонов в Отрадном, Хворостянке и Большечерниговском районе прошли главгосэкспертизу. До конца апреля, по информации «Дела», будут внесены необходимые исправления в проекты полигонов Волжского и Сергиевского районов. Проекты полигонов в Кинель-Черкассах, Челновершинах, Чапаевске, Похвистневе, Нефтегорске сданы на экологическую экспертизу.После прохождения государственной экспертизы начнутся поиски инвесторов, готовых вложить средства в развитие мусорной инфраструктуры области. Скорее всего, они найдутся среди перечисленных выше структур. «Других людей у нас нет», — разводит руками источник «Дела».«Раньше цепочка состояла из трех звеньев: население — мы — полигон. Теперь будет из четырех: население — регоператор — мы — полигон», — говорит владелец одного небольшого предприятия по уборке мусора из муниципального района. Он жалуется на то, что вырастут тарифы (по словам экспертов, тариф может составить порядка 200 рублей с человека в месяц). «У нас в районе не станут платить такие деньги! — возмущается собеседник «Дела». — Люди повезут мусор в ближайший лес! Кроме того, не понимаю, что я должен буду делать с приходом регоператора. Если у него будут свои мощности, мне остается продать машины и распустить людей. На мою долю останутся только жидкие отходы, но этого недостаточно, чтобы выжить. Основной доход — ТБО».В муниципальных районах области тариф на вывоз мусора для населения сейчас составляет около 80 рублей с человека. Для многоквартирных домов в городах, деньги на вывоз отходов, заложены в содержании жилого фонда. Около 19- 20 рублей с квадратного метра. В 2019 году эту строчку выведут из «содержания» и будет прописана отдельная коммунальная услуга «вывоз и утилизация мусора». Оплачиваться она будет с человека, а не с кв метра, и стоить - не ниже 101 рубля.Если провести аналогию с областями, где уже прошли тендеры по выбору регоператора, можно примерно предположить сумму будущего тарифа. Так в Челябинской области он составил 225 рублей, в Нижегородской - 215, в Ивановской - 155 руб. Воронежская область пошла по пути разделения тарифа на МКД и ИЖС. Вывезти мусор там стоит 141 и 156 рублей соответственно. По словам экспертов, наша область выберет, скорее всего, усредненный тариф, и он составит порядка 200 рублей с человека.С первого июля этого года в некоторых районах области субсидирование вывоза отходов из частного сектора будет отменено. Это тоже может подкосить небольших участников рынка. Грядет сокращение штата в сельских и без того малокомплектных компаниях.По оценкам экспертов, более 20% мусора в Самарской области вывозится на несанкционированные свалки. Либо самим населением, либо компаниями, которые даже не имеют лицензий и сваливают по оврагам. По задумке, с приходом регоператора теневой рынок должен затухнуть. Не погрязнут ли в горах невывозимого мусора отдаленные районы, где высоки риски разрушения существующей, хоть и плохенькой, системы вывоза отходов? Ответ — за 3,2 млн жителей Самарской области, которым всем теперь придется платить за мусор.Первые бизнес-проекты Константина Ряднова, ставшего в конце декабря 2017 года руководителем ГУП «Экология», были связаны со сбором мусора. Основными заказчиками выступали нефтяники. С ними коммерсант взаимодействовал и ранее, когда работал на фирму «Метком», очищавшую резервуары от остатков нефтепродуктов. Первые мусорные компании, принадлежавшие Ряднову, «Зеленый мир» и «Экотраст», ликвидированы.Позднее бизнесмен начал зарабатывать миллионы рублей на вывозе коммунального мусора в Самаре. Сбором, транспортировкой и размещением таких отходов занималась компания «ЭкоРесурс», которая принадлежала родственнице бизнесмена Оксане Рядновой. До 2013 года компания вывозила мусор половины жителей Кировского района Самары. По оценкам экспертов «Дела», это могло приносить 5-10 млн рублей выручки в год.Следующим этапом стала переработка мусора. Это направление развивается в рамках ООО «Экостройресурс» и АО «Экостройресурс», близких Ряднову. В числе их учредителей и руководителей были Артем, Константин и Галина Рядновы. В открытых источниках есть информация о контрактах этих фирм с самарским департаментом благоустройства и экологии. Так, в 2015 году ООО «Экостройресурс» заработало около 5,5 млн рублей на ликвидации несанкционированных свалок, экологической реабилитации и сохранении пруда Болгарка, расположенного в Куйбышевском районе, а также на поставках щебня и обслуживании очистных сооружений для… ГУП «Экология». Позднее, в 2017 году, компания поставила тому же заказчику глины и суглинка на 3 млн рублей.По информации источников «Дела», знакомых с работой «Экостройресурса», фирма заключила долгосрочные контракты с предприятиями «Роснефти» о сносе и демонтаже зданий на их территории. В частности, в 2017 году такой договор был подписан с Новокуйбышевским заводом масел и присадок. Строительный мусор при этом перерабатывается во вторичный щебень, который нефтяники используют в своих нуждах.Как стало известно «Делу», из строительных отходов предприятие производит полимерно-песчаную плитку. В конце 2016 года в неформальных беседах Ряднов рассказывал о переговорах с Минтрансом Самарской области по использованию его продукции на остановках общественного транспорта и у станций метро. Однако плитка «Экостройресурса» там не появилась.Также Ряднов был владельцем компании в сфере управления МКД, УК «Мой Эко Дом», интересы которой распространялись на Кировский район Самары.Освоение мусорного рынка Константин Ряднов осуществлял на фоне активной политической и общественной позиции. По одной из версий, победу на выборах в Самарскую губернскую думу Ряднову обеспечил известный самарский бизнесмен Александр Милеев. Статус депутата губдумы помог Ряднову возглавить ассоциацию «Обращение с отходами» после исчезновения ее президента Александр Душкова. Есть мнение, что на должность руководителя ГУП «Экология» Ряднова рекомендовал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.С назначением главой госучреждения Ряднову пришлось спешно дистанцироваться от собственного бизнеса. Компания «Экотраст», учредителем которой в 2015 году выступила Екатерина Луценко, представляющая интересы Ряднова (была его помощницей в Самарской губернской думе, до сих пор является исполнительным директором ассоциации «Обращение с отходами», до недавнего времени возглавляемой Рядновым), ликвидирована. Исчез Ряднов и из числа учредителей УК «Мой Эко Дом». 25% общества перешли Екатерине Луценко, а 75% — собственнику компании «КСК Отрадного» Игорю Ефремову. Новыми учредителями и руководителями ООО «Экостройресурс» и АО «Экостройресурс» стали некие Галина Карпова и Сергей Елисеев. Фирмы зарегистрированы по одному адресу на улице Вологодской в Самаре, где находился офис Ряднова-бизнесмена.