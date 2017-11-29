Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной празднует 150-летний юбилей

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Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной – одно из старейших в стране и первое среднее специальное заведение в Самаре. История колледжа начинается 1 мая 1867 года, когда при земской больнице (ныне Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова) открылась фельдшерско-акушерская школа на 15 воспитанников.В 1967 году, в связи со 100-летием со дня основания, учреждению было присвоено имя Нины Дмитриевны Ляпиной, фельдшера, выпускницы 1940 года, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в партизанском соединении С. Ковпака и погибшей в одном из боев.С 2013 года учреждение стало подведомственной организацией министерства здравоохранения Самарской области, а в 2015 году к колледжу присоединены «Самарский медико-социальный колледж», Новокуйбышевский медицинский колледж, «Безенчукское медицинское училище», «Борское медицинское училище».Ежегодно учреждение выпускает около 1000 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, востребованных на рынке труда. Выпускники колледжа успешно трудятся в ведущих учреждениях здравоохранения и фармации не только Самарской области, но и за ее пределами, занимают руководящие должности.За 150 лет колледж подготовил более 42 тысяч медицинских работников среднего звена, сообщает пресс-служба облправительства.