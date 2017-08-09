Самарский литературный музей приглашает всех желающих на мастер-класс по каллиграфии

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· основы работы классическими инструментами (пером и тушью);· принципы исполнения в ширококонечной каллиграфии;· основы начертания в классической и современной готической письменности.Ведущий: Роман Далука – самарский дизайнер, художник, каллиграф.На время мастер-класса все инструменты будут предоставлены.Для участия необходима предварительная запись по телефону 332-11-22. Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба музея.20.08.2017 с 14:00 до 17:00Адрес: ул. Фрунзе, 155Стоимость: 500 р.