Самарский кадетский корпус отметил 5 лет с момента образования
4 марта 2019 17:02
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Сегодня в кадетском корпусе обучается 289 воспитанников со всех регионов России. Здесь созданы все условия для разностороннего развития личности. Кроме общеобразовательной программы, ребята посещают кружки и секции. Действует кадетский хор, хореографические кружки, занятия по обучению игре на гитаре; секции бокса, дзюдо, самбо, рукопашного боя, легкой атлетики, силовой подготовки, футбола и волейбола.
Патриотическое воспитание – одно из главных направлений в работе педагогов Кадетского корпуса. Не случайно девиз образовательного учреждения гласит: «Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем – верно Отчизне служить!»
Данила Заев из Клявлино учится на втором курсе, с гордостью говорит, что, выбирая профессию, пошел по стопам родителей: «У меня мама полицейский, полковник в отставке». Данила планирует поступить в институт МВД. Строгий распорядок дня в кадетском корпусе его не пугает: «В дальнейшем мне это пригодится на работе, хотя привыкать к дисциплине было тяжело. А еще я нашел здесь новых друзей. У нас здесь такое правило – один за всех и все за одного!»
Любимый предмет у кадет – военная подготовка, особенно нравится собирать и разбирать оружие. Также Данила дополнительно занимается боксом и танцами, посещает библиотеку.
12-летний Кирилл Серегин считает, что Кадетский корпус даст ему в первую очередь хорошее образование, привьет дисциплину: «Это поможет мне в будущей жизни стать большим специалистом».
Поздравляя кадетов, Дмитрий Азаров, который внес большой вклад в создание Кадетского корпуса еще будучи главой города, отметил: «Это важное и знаменательное событие не только для Самарской области, но и для всей системы МВД России. Я рад за ребят, которые пришли сюда по зову сердца, чтобы получить отличное образование, подготовить себя для службы в правоохранительных органах».
Глава региона напомнил ребятам, что кадетский корпус – уникальное образовательное учреждение: «Вам выпала честь учиться в первом кадетском корпусе Министерства внутренних дел РФ. Здесь дают глубокие знания по общеобразовательным предметам, учат самоорганизации, дисциплине, ответственности, взаимовыручке и взаимопомощи».
Дмитрий Азаров рассказал, что открытию «кадетки» предшествовала большая работа по ремонту здания, обустройству корпусов, получению разрешительной документации. «Эта работа завершилась успехом, и я рад, что сегодня вы своими достижениями, своей учебой подтверждаете верность принятого когда-то решения», – заявил губернатор.
Подарком от главы региона к первому юбилею Кадетского корпуса стало решение о строительстве спорткомплекса, чтобы кадеты занимались спортом в современных условиях, могли всесторонне развить свои таланты.
В своем поздравлении депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сказал: «Пройдет совсем немного времени, и мы будем провожать первый выпуск, тех кто пришел учиться в 2014 году. Значительная часть вашей жизни прошла в этих стенах. Я хочу пожелать вам, чтобы никогда не забывали время, проведенное здесь. Чтобы те братские, товарищеские узы, которые завязались у вас здесь, вы пронесли через всю свою дальнейшую судьбу. Чтобы вы никогда не подвели своих наставников, своих командиров».
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников пожелал кадетам в первую очередь успешной учебы: «Те знания, которые вы получите здесь, будут основой для вашей дальнейшей карьеры, жизни». Генерал подчеркнул, что рад будет видеть выпускников Кадетского корпуса в рядах самарской полиции.
Также на торжественном мероприятии, посвященном 5-летию образовательного учреждения лучшие сотрудники Кадетского корпуса были отмечены наградами и почетными грамотами Губернатора Самарской области и Министерства внутренних дел России. передает пресс-служба облправительства.
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