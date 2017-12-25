Самарский инженер Александр Беляев выиграл финал года в «Своей игре»

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Александр одержал 6 побед подряд, и к финальному раунду заработал 25 600 очков.Финалистам предстояло угадать, какое открытие совершил английский химик Джон Уокер, размешивая палочкой реактивы. После опытов на мешалке остался небольшой комок. Когда ученый попытался его счистить, то итог его удивил. Свое изобретение он запатентовал и стал продавать.Случайность позволила Джону Уокеру изобрести спички. Правильный ответ дал только Александр Беляев.Фото ntv.ru