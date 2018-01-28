Самарский художник Сергей Февралев получил премию «Золотой орёл» за «Анну Каренину»

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В номинации «Лучшая работа художника-постановщика» национальную премию в области кинематографа получил Сергей Февралев, совместно с Юлией Макушиной, за работу над картиной Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». За победу боролись так же художники-постановщики «Викинга» и «Матильды». Приз вручила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Сергей Феврлев родился 5 января 1973 года в городе Самара. Художник театра и кино. Член Союза кинематографистов. Член Международной ассоциации авторской куклы. Художник-постановщик фильмов «Орда», «Белый тигр», «Тайна темной комнаты», «Анна Каренина», «Скиф».Его призы и награды:Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» .Национальная кинопремия «Золотой орёл».Национальная кинопремия «Ника».Фото: samsud.ru