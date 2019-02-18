Самарский хор «Ventus» занял первое место в VI Детско-юношеском хоровом чемпионате мира

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Целью чемпионата мира является выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, увлеченных хоровым пением. На чемпионате были созданы условия для творческого общения и сотрудничества 20 детско-юношеских хоровых коллективов из разных регионов России изарубежных стран.В престижном музыкальном соревновании принял участие самарский хор «Ventus» - образцовый коллектив Детской центральной хоровой школы. Хор - обладатель Золотого Диплома III Европейских хоровых игр и гран-при Наций (г.Рига, Латвия, 2017), лауреат и призер множествавсероссийских и международных хоровых конкурсов. Художественный руководитель хора – Светлана Ерастова, концертмейстер – Ирина Фёдорова.Жюри хорового чемпионата оценивало коллективы по восьми показателям. В финал вышли шесть лучших хоров. По результатам итоговых выступлений компетентное жюри присудило I место VI Детско-юношеского хорового чемпионата мира представителю Самарской области –хору «Ventus». Поздравляем с победой, передает пресс-служба облправительства.