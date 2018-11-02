Самарский энергетик – абсолютный победитель WorldSkills Hi-Tech 2018

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В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» ПАО «Россети» представлял электромонтер 6 разряда службы релейной защиты и автоматики филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети»Попаданию в финал предшествовали открытые отборочные чемпионаты профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Виктор Кирдяшев с заданиями справился блестяще и представлял крупнейшей сетевой комплекс страны на итоговых соревнованиях.Основные работы финального конкурса по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» были связаны с проверкой трансформатора тока 10 кВ, проверкой микропроцессорных защит и регулировкой электромеханических реле. Обязательным испытанием для всех участников стала проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с применением программного комплекса. Виктор Кирдяшев стал лучшим в компетенции не только среди коллег из России, но и взял «золото» в Евразийском медальном зачете, передает пресс-служба облправительства.