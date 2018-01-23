Самарский активист ОНФ Вадим Нуждин стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина

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Являясь активистом проекта «ЗА честные закупки», Вадим Нуждин ведет активную работу по взаимодействию со всеми структурами и общественными организациями, задачами которых является противодействие коррупции в регионе. самарские активисты ОНФ сумели выстроить эффективное сотрудничество с контрольными органами Самарской области. Сигналы активистов проекта ОНФ «За честные закупки» неоднократно становились поводами для масштабных разбирательств по вопросам качества питания в учреждениях образования и здравоохранения, деятельности управляющих компаний, «строительным полуфабрикатам», закупкам предметов роскоши за бюджетные средства, а также выплат компенсаций пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.«Владимир Владимирович Путин неоднократно и последовательно выступает за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. В этом смысле проекту ОНФ «За честные закупки» удалось вовлечь большое число общественников, которые стали опытными экспертами, и сегодня самостоятельно анализируют закупки на сайте, выявляют сомнительные, обращаются в контролирующие органы и добиваются отмены закупок с нарушениями. Это активные граждане, которые готовы поддержать и продолжить борьбу с коррупцией и расточительством вместе с нынешним президентом», - считает доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области Вадим Нуждин.Помимо борьбы с коррупцией Вадим Нуждин - постоянный участник таких патриотических акций с молодежью в Самарской области, как «Фронтовые письма», «С чего начинается Родина», «День флага». Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, награжденный медалью «За отличие в военной службе» II и III степеней и другими знаками отличия от министерства обороны, Нуждин регулярно проводит со школьниками и студентами встречи, посвященные памятным историческим датам - 9 Мая, День России, День народного единства, День государственного флага, День защитника Отечества и другие.Ранее решением Центральной избирательной комиссии РФ доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина стали: член Центрального штаба ОНФ, директор Самарской региональной молодежной общественной организации "Инклюзивный клуб добровольцев" Алексей Транцев, Герой России, председатель Совета Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары, почетный гражданин Самарской области Александр Баранов, мастер цеха монтажа, наладки, производства, ремонта и обслуживания оборудования дирекции по обслуживанию и ремонту технологического оборудования ПАО "АвтоВАЗ" Владимир Держак, домохозяйка и известный самарский блогер с более чем 150 тыс. подписчиков Мария Комкова, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: bfmsamara.ru