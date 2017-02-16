Самарский СПИД-центр провел выездную акцию в Самарском металлургическом колледже

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Также медики провели профилактическую работу по ликвидации пробелов в знаниях молодежи о том, как уберечь себя от вируса. На встречу со специалистами в актовом зале колледжа собралась солидная аудитория. Более 90 учащихся внимательно слушали и задавали вопросы.В ходе общения говорили о механизмах передачи ВИЧ, о том, можно ли заразиться в быту и что делать, если вдруг анализ окажется положительным. Ответ на последний вопрос – необходимо сразу обратиться в Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, чтобы пройти полное обследование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.