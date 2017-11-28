Самарский «Парк дружбы народов» удостоен первого места на Всероссийском форуме национального единства

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В рамках Форума проходил Всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Эксперты оценивали уровень реализации проектов и инициатив в данной сфере.Делегацией Самарской области был представлен проект этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», реализуемый в Самаре региональной общественной организацией «Союз народов Самарской области». Этот уникальный проект получил наивысшую оценку экспертов Форума. Эксперты форума высоко оценили концепцию Парка дружбы народов, в которой принцип равенства для всехнациональных подворий соединен с бережным сохранением национальных особенностей и архитектуры, ведь каждый дом строится с учетом мнения этнографов и архитекторов.как член Союза народов Самарской области и руководитель дирекции «Парка дружбы народов» был удостоен первого места и золотой медали, а также ему был вручен диплом за работу в сфере реализации государственной национальной политики.По возвращении в Самару Игорь Буров отметил, что награды форума – высокая оценка большой работы, которая проводится «Союзом народов Самарской области» как организацией объединяющей национальные общественные объединения, при поддержке областного Правительства и ГКУ СО «Дом дружбы народов», сообщает пресс-служба облправительства.Фото: regionsamara.ru