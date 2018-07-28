Самарский "Милонов" Дмитрий Сивиркин взялся поучать православного священника
28 июля 2018 11:35
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Священник не остался в долгу.
"Он вернулся. Борец с бесами и абортами, казак и внук регионального православного святого, депутат-гомофоб губдумы 2-5 созывов и кандидат социологических наук Дмитрий Сивиркин почти не напоминал о себе с 2016 года, когда был избран новый состав областного парламента, в который он не попал. До этого г-н Сивиркин успел заработать славу «самарского Милонова» своими многочисленными скандальными инициативами и заявлениями. Наконец, Дмитрий Сивиркин вновь напомнил о себе в привычной ему манере. Теперь экс-депутат взялся критиковать известного самарского священника и давать ему советы по «воспитанию» жены. Священник не остался в долгу", пишет Засекин. Видео можно посмотреть по ссылке.
На днях на портале Самара.Ру было опубликовано открытое письмо депутата Самарской губернской думы четырех прошлых созывов Дмитрия Сивиркина к автору видеоканала «Киберпоп ТВ» Андрею Федосову. Экс-депутат, на протяжении многих лет выступавший лицом самарского казачества и оскорблённо-нетерпимого православия, признался, что много лет является зрителем видеоканала отца Андрея и выразил возмущение одним из его последних роликов.
Возмутило православного активиста два посещения священнослужителем мавзолея Владимира Ленина и высказывания на эту тему в эфире YouTube-канала. Отвечая на вопрос зрителей о том, заслуживает ли «вождь мирового пролетариата» уважения и чем именно, автор «Киберпоп ТВ» отметил, что у людей «очень много предубеждений по поводу Ленина и революции».
- Владимира Ильича Ленина я очень уважаю как деятеля политического, и вообще нужно просто его уважать как человека, как личность. Почему? Человек был идейный, и своей идее он посвятил всю свою жизнь. И верой и правдой он этой идее служил. …Он верил в то, что он делает благо. Искренне верил. Кроме того, он был чрезвычайно умным человеком, талантливым, — заявил священник.
Этим безобидным заявлением, которое о. Андрей сделал отвечая на вопросы своих зрителей он заслужил агрессивную реакцию у комментаторов на канале «Все ереси», которые сравнивали его с попом Гапоном и призывали «снять крест и покаяться». Кульминацией стало открытое письмо известного «мирянина», экс-депутата и православного деятеля Дмитрия Сивиркина.
Сивиркин пишет, что своими высказываниями о Владимире Ленине православный священник Андрей Федосов вносит сумятицу и прямо оскорбляет свою паству:
- Я имею в виду людей, которые помнят и знают русскую историю, историю нашей церкви и своего рода, имеют в отличие от Вас, оголённый нерв, связывающий нынешних христиан с предками — мучениками. Я говорю здесь и о себе в том числе, — пишет г-н Сивиркин.
Далее он вспоминает о том, как его собственная семья пострадала от красноармейцев и, в частности, его прадеда, сына сельского священника расстреляли «за верность Христу».
Особое негодование автора открытого письма вызвало то, что «матушка», жена священника, обиделась на него из-за того, что тот не взял ее в мавзолей с собой.
— Лучше бы Ваша матушка сидела на кухне, воспитывала детей. Вы даже её, свою жену, не смогли воспитать в духе уважения к православной традиции, однозначно говорящей, что нельзя вот так, походя, любопытствующим походом в мавзолей, предавать память своих святых, свою трагическую историю. Чему тогда Вы можете научить доверяющих Вам, как батюшке, людей, которые смотрят Ваши передачи в интернете? — с усердием демонстрирует свой «оголенный нерв» Дмитрий Сивиркин.
Ответ священника-видеоблогера Андрея Федосова появился в сети буквально на следующий день, 25 июля. Красиво, убедительно и изящно он показал, что слова Дмитрия Сивиркина не только вызывают много вопросов, но и «не достойны мужчины».
По его словам, вопросы о роли тех или иных деятелей следует оставить социологам и историкам, а его беспокоят, прежде всего, религиозные аспекты возникших затруднений.
– Церковь – вне политики и лояльна любой власти, - напомнил экс-депутату священник-блогер. – Политические взгляды любого христианина находятся в сфере исключительно его совести. В своем письме вы, Дмитрий Вадимович, даете оценку мне как священнику только на основании моих высказываний в адрес политической деятельности Ленина. То есть, смешиваете религию и политику.
Далее Андрей Федосов высказался о том, что Сивиркин своим письмом дает повод критикам церкви обвинять священнослужителей в политической ангажированности, а священника — в его отношении к истории страны.
– Зачем вы написали это письмо? Какова его цель? Какого результата вы хотите достичь, опубликовав его? Вы хотите, чтобы я прекратил свою деятельность в интернете? Может быть, вы боретесь за частоту нравов в духовенстве? Или за частоту рядов? – продолжает священнослужитель.
Далее Федосов приводит аргументацию своей точки зрения, высказанной ранее: он поясняет, что после смерти Владимира Ленина к патриарху Тихону обратились миряне с вопросом о том, могут ли они отслужить панихиду по умершему. На это Тихон ответил, что Ленин не был при жизни отлучен от православной церкви, поэтому всякий верующий может поминать революционера. Блогер также упоминает, что патриарх, несмотря на идейные расхождения, отзывался о Ленине как о человеке «поистине христианской души».
Наконец, священник напоминает о том, что в некрополе у Кремлевской стены похоронено множество великих людей, и поэтому он не понимает, каким образом посещение этих могил может оскорбить чувства верующих. В описании ролика Федосов предлагает Сивиркину повторно ознакомиться со своими роликами о гонениях на церковь.
– Четвертое, оно же последнее. Вы обвинили меня в том, что я не воспитал свою жену. Простите, Дмитрий Вадимович, но мужчина выбирает себе жену по сердцу, а потом должен любить ее, оберегать, защищать, заботиться, а не воспитывать ее. Воспитывать нужно, в первую очередь, себя самого. Можно попробовать еще воспитать детей. Но не жену. Упоминая в своем письме мою жену, вы, Дмитрий Вадимович, поступили не как мужчина. Это низко и гадко. И как вы еще после этого смеете учить меня христианской нравственности? Видимо, те часы, которые вы потратили, просматривая контент на моем канале, не пошли нам на пользу. Очень жаль, — завершает свой ответ Федосов.
Видеоролик с ответом на открытое письмо Дмитрия Сивиркина набрал более 230 комментариев, абсолютное большинство из них – положительные, пишет Засекин.
"Он вернулся. Борец с бесами и абортами, казак и внук регионального православного святого, депутат-гомофоб губдумы 2-5 созывов и кандидат социологических наук Дмитрий Сивиркин почти не напоминал о себе с 2016 года, когда был избран новый состав областного парламента, в который он не попал. До этого г-н Сивиркин успел заработать славу «самарского Милонова» своими многочисленными скандальными инициативами и заявлениями. Наконец, Дмитрий Сивиркин вновь напомнил о себе в привычной ему манере. Теперь экс-депутат взялся критиковать известного самарского священника и давать ему советы по «воспитанию» жены. Священник не остался в долгу", пишет Засекин. Видео можно посмотреть по ссылке.
На днях на портале Самара.Ру было опубликовано открытое письмо депутата Самарской губернской думы четырех прошлых созывов Дмитрия Сивиркина к автору видеоканала «Киберпоп ТВ» Андрею Федосову. Экс-депутат, на протяжении многих лет выступавший лицом самарского казачества и оскорблённо-нетерпимого православия, признался, что много лет является зрителем видеоканала отца Андрея и выразил возмущение одним из его последних роликов.
Возмутило православного активиста два посещения священнослужителем мавзолея Владимира Ленина и высказывания на эту тему в эфире YouTube-канала. Отвечая на вопрос зрителей о том, заслуживает ли «вождь мирового пролетариата» уважения и чем именно, автор «Киберпоп ТВ» отметил, что у людей «очень много предубеждений по поводу Ленина и революции».
- Владимира Ильича Ленина я очень уважаю как деятеля политического, и вообще нужно просто его уважать как человека, как личность. Почему? Человек был идейный, и своей идее он посвятил всю свою жизнь. И верой и правдой он этой идее служил. …Он верил в то, что он делает благо. Искренне верил. Кроме того, он был чрезвычайно умным человеком, талантливым, — заявил священник.
Этим безобидным заявлением, которое о. Андрей сделал отвечая на вопросы своих зрителей он заслужил агрессивную реакцию у комментаторов на канале «Все ереси», которые сравнивали его с попом Гапоном и призывали «снять крест и покаяться». Кульминацией стало открытое письмо известного «мирянина», экс-депутата и православного деятеля Дмитрия Сивиркина.
Сивиркин пишет, что своими высказываниями о Владимире Ленине православный священник Андрей Федосов вносит сумятицу и прямо оскорбляет свою паству:
- Я имею в виду людей, которые помнят и знают русскую историю, историю нашей церкви и своего рода, имеют в отличие от Вас, оголённый нерв, связывающий нынешних христиан с предками — мучениками. Я говорю здесь и о себе в том числе, — пишет г-н Сивиркин.
Далее он вспоминает о том, как его собственная семья пострадала от красноармейцев и, в частности, его прадеда, сына сельского священника расстреляли «за верность Христу».
Особое негодование автора открытого письма вызвало то, что «матушка», жена священника, обиделась на него из-за того, что тот не взял ее в мавзолей с собой.
— Лучше бы Ваша матушка сидела на кухне, воспитывала детей. Вы даже её, свою жену, не смогли воспитать в духе уважения к православной традиции, однозначно говорящей, что нельзя вот так, походя, любопытствующим походом в мавзолей, предавать память своих святых, свою трагическую историю. Чему тогда Вы можете научить доверяющих Вам, как батюшке, людей, которые смотрят Ваши передачи в интернете? — с усердием демонстрирует свой «оголенный нерв» Дмитрий Сивиркин.
Ответ священника-видеоблогера Андрея Федосова появился в сети буквально на следующий день, 25 июля. Красиво, убедительно и изящно он показал, что слова Дмитрия Сивиркина не только вызывают много вопросов, но и «не достойны мужчины».
По его словам, вопросы о роли тех или иных деятелей следует оставить социологам и историкам, а его беспокоят, прежде всего, религиозные аспекты возникших затруднений.
– Церковь – вне политики и лояльна любой власти, - напомнил экс-депутату священник-блогер. – Политические взгляды любого христианина находятся в сфере исключительно его совести. В своем письме вы, Дмитрий Вадимович, даете оценку мне как священнику только на основании моих высказываний в адрес политической деятельности Ленина. То есть, смешиваете религию и политику.
Далее Андрей Федосов высказался о том, что Сивиркин своим письмом дает повод критикам церкви обвинять священнослужителей в политической ангажированности, а священника — в его отношении к истории страны.
– Зачем вы написали это письмо? Какова его цель? Какого результата вы хотите достичь, опубликовав его? Вы хотите, чтобы я прекратил свою деятельность в интернете? Может быть, вы боретесь за частоту нравов в духовенстве? Или за частоту рядов? – продолжает священнослужитель.
Далее Федосов приводит аргументацию своей точки зрения, высказанной ранее: он поясняет, что после смерти Владимира Ленина к патриарху Тихону обратились миряне с вопросом о том, могут ли они отслужить панихиду по умершему. На это Тихон ответил, что Ленин не был при жизни отлучен от православной церкви, поэтому всякий верующий может поминать революционера. Блогер также упоминает, что патриарх, несмотря на идейные расхождения, отзывался о Ленине как о человеке «поистине христианской души».
Наконец, священник напоминает о том, что в некрополе у Кремлевской стены похоронено множество великих людей, и поэтому он не понимает, каким образом посещение этих могил может оскорбить чувства верующих. В описании ролика Федосов предлагает Сивиркину повторно ознакомиться со своими роликами о гонениях на церковь.
– Четвертое, оно же последнее. Вы обвинили меня в том, что я не воспитал свою жену. Простите, Дмитрий Вадимович, но мужчина выбирает себе жену по сердцу, а потом должен любить ее, оберегать, защищать, заботиться, а не воспитывать ее. Воспитывать нужно, в первую очередь, себя самого. Можно попробовать еще воспитать детей. Но не жену. Упоминая в своем письме мою жену, вы, Дмитрий Вадимович, поступили не как мужчина. Это низко и гадко. И как вы еще после этого смеете учить меня христианской нравственности? Видимо, те часы, которые вы потратили, просматривая контент на моем канале, не пошли нам на пользу. Очень жаль, — завершает свой ответ Федосов.
Видеоролик с ответом на открытое письмо Дмитрия Сивиркина набрал более 230 комментариев, абсолютное большинство из них – положительные, пишет Засекин.
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