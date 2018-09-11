Самарский Литературный Музей приглашает на Фестиваль детской книги
11 сентября 2018 15:30
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В этот день на нашей осенней усадьбе пройдет Фестиваль детской книги. Будем вместе писать (и даже рисовать) стихи, создавать настоящие иллюстрации и читать замечательные книжки! Для родителей в этот день работает наш лекторий – поговорим о лучших новинках в детской/подростковой литературе и о том, какие книги помогут говорить с ребенком на самые сложные темы. На площадке будет представлен целый ряд нестандартных книг, они продемонстрируют множество возможностей взаимодействия с книгой в 21 веке. Участниками фестиваля станут и наши постоянные партнеры – книжные магазины «Сова» и «Метида».
Программа фестиваля:
Для детей:
- Мастер-класс по книжной иллюстрации от самарского художника. Ребята узнают историю книжной иллюстрации, познакомятся с разными техниками её создания. Сами придумают и нарисуют самую настоящую иллюстрацию!
- Мастер-класс «Долой слова!». Анастасия Альбокринова – художник, дизайнер - расскажет о взаимодействии литературы и изобразительного искусства.
Вы сможете смело выбрасывать слова из текста и менять их на картинки, которые сотворите сами в технике коллаж, превращая стихи Даниила Хармса в свои шедевры.
- Поэтический мастер-класс «Воздух слов». Будем искать поэзию вокруг нас, узнавать, когда и почему она может быть полезна, и удивляться тому, что стихи могут быть совсем не похожи на стихи. Автор: Илья Приданцев.
- «Читаем вместе». Актриса и режиссер «Уместного театра», член союза театральных деятелей Татьяна Каррамова почитает с ребятами интересные и веселые книжки и поможет им освоить искусство чтения вслух.
- Мастер-класс «Акварельные стихи». Необычная техника рисунка мыльными пузырями и акварелью поможет вашему ребенку почувствовать стихи и создать своего персонажа будущей книги. Для самых маленьких посетителей фестиваля 3+.
- БУККРОССИНГ – приносите книги, меняйтесь друг с другом!!!
Для взрослых:
Лекция сотрудника Литературного музея Ильи Приданцева «(Не)детский разговор: книги о самом сложном и сокровенном».
Лекторий от магазина «Сова» - узнаем все о лучших книжных новинках для детей и подростков!
И книги, книги, книги от магазинов «Метида» и «Сова», издательств НЛО, МИФ, Карьера Пресс.
Обратите внимание: Большая часть программы рассчитана на детей начальной и средней школы.
Стоимость билетов: 150 руб с ребенка, 1 сопровождающий бесплатно
Дополнительный взрослый билет: 150 руб
Стоимость для групп от 15 человек: 100 руб с ребенка, 2 сопровождающих бесплатно, передает пресс-служба Самарского Литературного музея.
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