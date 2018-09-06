Самарский Дом молодежи принимает заявки на участие в конкурсе «Студент года - 2018»

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Заявки принимаются до 25 сентября 2018 года по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Самара, проспект Ленина, 3 (МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи»).Участником конкурса может стать студент вуза или ссуза Самарской области, который уже успел проявить себя в научной, творческой, спортивной или другой сфере. По итогам конкурса среди всех конкурсантов отбирают лучших.Организаторами Конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, департамент по делам молодежи Самарской области, совет ректоров вузов Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Самарское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».Напомним, конкурс «Студент года» - один из самых престижных студенческих конкурсов региона, посвященных достижениям студенчества, который зарекомендовал себя в качестве площадки для дальнейшего развития студентов и карьерного роста.Ежегодно конкурс претерпевает изменения, чтобы отражать все тенденции развития молодежной среды.Этот год также привнес в конкурс новые серьезные перемены. Одна из них – упрощение подачи документов и прозрачная оценка участников на заочном этапе. Все портфолио студентов организаторы будут оценивать по единой системе. Таким образом, каждый из участников сможет заранее посчитать те баллы, на которые он может рассчитывать на первом этапе конкурса. В очном этапе усовершенствовали формат – для каждой номинации он станет уникальным и будет соответствовать критериям номинации. Изменились и номинации конкурса: для вузов и ссузов «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года»; для ссузов «Молодой профессионал года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческий лидер ссуза», «Спортсмен года ссуза»; для вузов «Интеллект года», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года вуза».Кроме того, в этом году участникам не нужно дублировать свое портфолио в электронном виде – достаточно принести папку с документами, подтверждающими те или иные достижения.Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8 (846) 341-45-17, передает пресс-служба администрации Самары.