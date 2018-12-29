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Самарский Дед Мороз и Снегурочка ждут всех в Усадьбе на площади Куйбышева.- с 12:00 до 20:00- с 16:00 до 20:00- с 12:00 до 20:00, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации