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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский Дед Мороз и Снегурочка ждут всех в Усадьбе на площади Куйбышева

29 декабря 2018 15:11
165
В эти предновогодние дни очень просто оказаться в сказке!
В эти предновогодние дни очень просто оказаться в сказке!

Самарский Дед Мороз и Снегурочка ждут всех в Усадьбе на площади Куйбышева.

Часы работы Усадьбы:

с 29 по 31 декабря - с 12:00 до 20:00

1 января - с 16:00 до 20:00

Со 2 января по 8 января - с 12:00 до 20:00, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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Комментарии



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