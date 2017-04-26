Самарских студентов приглашают принять участие в конкурсе

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Идет прием заявок на участие в одном из самых престижных конкурсов области, посвященных достижениям студенчества - конкурс по присуждению Премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года-2017».Конкурс проходит в нескольких номинациях: «Гран-при «Студент года 2017»»; «Студенческая творческая личность года»; «Студенческий творческий коллектив года»; «Спортсмен года»; «Спортивная команда года»; «Журналист года»; «Студенческое СМИ года»; «Доброволец года»; «Студенческий лидер вуза»; «Интеллект года»; «Студенческий лидер ссуза» и «Молодой профессионал года».Лауреатов выбирают в 2 этапа: заочный, где молодые люди приносят свое портфолио конкурсной комиссии и присылают его на почту studentgoda63@gmail.com; и очный, где студенты рассказывают о своих достижениях членам жюри лично.Победителей и лауреатов конкурса наградят первые лица области в рамках торжественной церемонии в МТЛ «Арена».Подать заявку на участие можно до 12 мая, для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи (проспект Ленина, 3) и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.