Самарских школьников ориентируют на цифровое образование

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4 апреля в департаменте информационных технологий и связи Самарской области состоялась профориентационная видеоконференция врио заместителя председателя Правительства Самарской области, руководителя департамента информационных технологий и связисо старшеклассниками из Красноярского, Кошкинского, Елховского, Кинель-Черкасского, Богатовского районов и г. Сызрань.Это комплексная программа профориентации, которую департамент постоянно ведет совместно с министерством образования и науки Самарской области, чтобы как можно раньше ученикам 8-10-х классов рассказать о тех или иных профессиях. В мероприятии также приняли участие представители Самарского государственного технического университета и генеральный директор самарской IT-компании «Собитс»Присутствовавшие школьники 8-10 классов еще только определяются с будущей профессией и сейчас для них главное – сделать правильный выбор.«Мы сегодня очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше ребят выбирали своей специальностью именно IT, поступали в вузы и приходили именно в эту сферу деятельности. Чтобы они успешно нашли себя в этой жизни, стали профессионалами, могли построить свою карьеру и семейную жизнь. Ведь IT – это стиль жизни, это определенный драйв», - подчеркнул Станислав Казарин.Для современных школьников сегодня открываются самые широкие возможности. Их ждут технические вузы губернии.Напомним, к 2024 году в России количество бюджетных мест на IT-специальности будет увеличено с 43 тысяч до 120 тысяч в год. Разумеется, это коснется и Самарской области. Самых талантливых и активных студентов уже на 3-4 курсе приглашают к себе на работу ведущие самарские IT-компании, предлагая не только достойную и конкурентную заработную плату, но и перспективы карьерного роста.В ходе видеоконференции ребята смогли задать свои вопросы профессионалам: в какие вузы можно поступить, чтобы получить специальность «Информационная безопасность», точно ли не будет сокращения бюджетных мест на инженерные специальности, новые цифровые технологии – это хорошо или плохо для гуманитарных сфер?Подобные видеоконференции проводятся уже 8 лет (два раза в год по 4 ВКС в месяц), и за эти годы в них приняло участие несколько тысяч старшеклассников, многие из которых впоследствии выбрали в качестве ЕГЭ физику и поступили на инженерные специальности.Локомотивом развития информационных технологий в ближайшие годы в России станет национальный проект «Цифровая экономика».Важность просветительской работы со школьниками отметил в своём Послании губернатор Самарской области«В рамках реализации проекта «Современная школа» уже в 2019 году в регионе будут созданы и оснащены 45 центров цифрового и гуманитарного профилей и 19 мини-кванториумов. Нужно продумать возможность внедрения передвижных кванториумов, что было бы особенно актуально для сельской местности. Необходимо грамотно подойти к созданию центра дополнительного образования детей по научно-техническим и естественно-научным направлениям знаний на базе Самарского государственного технического университета. Детям,которые будут в нём обучаться, должно быть не просто интересно. Их следует подключать к реализации различных проектов, в том числе научных», - заявил он, передает пресс-служба облправительства.