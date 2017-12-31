Самарских пенсионеров обучат китайской гимнастике ушу

185

С 10 января в Самаре специально для пожилых людей начнутся бесплатные занятия по ушу и китайской гимнастике в рамках социального проекта Самарской федерации ушу «Здоровье пожилых: перезагрузка».Ушу и китайская гимнастика благотворно влияет на все системы организма. Инструктора Самарской федерации ушу обучают пожилых эффективным методикам по оздоровлению и восстановлению своего тела. Тренировки специально адаптированы для старшего возраста и сочетают в себе элементы физических упражнений, медитации, массажа и дыхательной гимнастики.Принять участие в бесплатных тренировках смогут все желающие пожилые люди.Занятия ушу и китайской гимнастикой будут проходить 2 раза в неделю и продлятся до ноября 2018 года, сообщает самарская федерация ушу.Запись на занятия осуществляется по тел. 8-917-147-48-09