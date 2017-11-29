Самарские журналисты в числе победителей Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017»

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Лучших журналистов России, освещающих межэтническую тематику, награждали на главной сцене столичного театра «Геликон-опера». Организаторами всероссийского конкурса «СМИротворец-2017» являются ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.В категории «Федеральные и региональные СМИ» награды получили 15 лауреатов, среди которых журнал «Огонёк», газета «Аргументы и факты. Черноземье», «Российская газета», телекомпания НТВ, ТРК «Нальчик», ГТРК «Башкортостан», информационное агентство «ТАСС», радио «Комсомольская правда», «Радио России».Самарские СМИ удостоились высоких наград в категории «Этнические и локальные СМИ», в которой призерами стали 16 участников. В номинации «Телевидение» 1 место заняла телекомпания «Самара-ГИС», в номинации «Интернет» 2 место присуждено сайту «Большая Деревня». Жюри тщательно отсматривало не только материалы, присланные на конкурс, но и весь контент компании-претендента.Проект телеканала ГИС «Самара многонациональная» - это три ролика в формате исповеди людей, рожденных от родителей разных национальностей. Автор - тележурналист Марианна Мирная:«Мы работали с нашими операторами Артемом Сулаймановым и Сергеем Баскиным над темой около месяца. Люди, в чьих жилах течет кровь разных национальностей, признавались нам в том, где им в жизни это мешало, а где, наоборот, помогало. На своем примере показывали, как важно проявлять толерантность к другим народам, потому что все мы – одна страна, одна планета, и в самые тяжёлые минуты, только объединившись, можно преодолеть все трудности».Один из героев проекта – Владимир Ярыгин, который ведет свое происхождение от представителей разных народов: мордвы, чувашей, украинцев, русских, цыган. «И вся эта смесь, – объясняет Владимир, – с самого детства помогает мне находить общий язык с разными людьми, которые встречаются на жизненном пути, поэтому я, наверное, более терпим к каким-то особенностям характера и поведения разных людей».Сейчас Владимир Ярыгин работает с детьми, он режиссер любительского театра. Он считает, что люди разных национальностей, религий, традиций, живущие в Самаре, всегда найдут общий язык и будут жить в мире, если будут меньше думать о различиях и будут терпимее друг к другу.Статья «Цыгане vs Южане» журналиста Алексея Юртаева, опубликованная на сайте «Большая Деревня» (2 место в номинации «Интернет»), вышла в свет осенью этого года.Сотрудники 900 редакций практически всех регионов России боролись за звание лучшего в освещении межнациональных и этноконфессиональных отношений. «Конкуренция была очень высокая, принимали участие самые известные издания и маститые журналисты, работающие в этой сфере. Мне очень приятно, что статья была отмечена и получила высокую награду. Материал для нее я собирал очень кропотливо, почти все лето. Старался описать создавшуюся ситуацию со всех сторон», – поделился Алексей Юртаев.В качестве гостей на церемонии награждения «СМИротворец-2017» присутствовали члены Правительства РФ, представители Администрации Президента, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главные редакторы ведущих медиа, ученые, лидеры национально-культурных автономий. Лауреатов поздравили Академический ансамбль танца им. Моисеева, русский ансамбль народных инструментов им. Зыкиной, тувинский театр танца и костюма "Эдегей", самарский ансамбль народной песни "Голоса России", ансамбль народов Сибири "Нарули", исполнительница чукотского фольклора Олит Тевлянаут, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, сообщает пресс-служба облправительства.