Самарские журналисты в числе победителей Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017»
29 ноября 2017 18:33
55
Лучших журналистов России, освещающих межэтническую тематику, награждали на главной сцене столичного театра «Геликон-опера». Организаторами всероссийского конкурса «СМИротворец-2017» являются ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.
В категории «Федеральные и региональные СМИ» награды получили 15 лауреатов, среди которых журнал «Огонёк», газета «Аргументы и факты. Черноземье», «Российская газета», телекомпания НТВ, ТРК «Нальчик», ГТРК «Башкортостан», информационное агентство «ТАСС», радио «Комсомольская правда», «Радио России».
Самарские СМИ удостоились высоких наград в категории «Этнические и локальные СМИ», в которой призерами стали 16 участников. В номинации «Телевидение» 1 место заняла телекомпания «Самара-ГИС», в номинации «Интернет» 2 место присуждено сайту «Большая Деревня». Жюри тщательно отсматривало не только материалы, присланные на конкурс, но и весь контент компании-претендента.
Проект телеканала ГИС «Самара многонациональная» - это три ролика в формате исповеди людей, рожденных от родителей разных национальностей. Автор - тележурналист Марианна Мирная:
«Мы работали с нашими операторами Артемом Сулаймановым и Сергеем Баскиным над темой около месяца. Люди, в чьих жилах течет кровь разных национальностей, признавались нам в том, где им в жизни это мешало, а где, наоборот, помогало. На своем примере показывали, как важно проявлять толерантность к другим народам, потому что все мы – одна страна, одна планета, и в самые тяжёлые минуты, только объединившись, можно преодолеть все трудности».
Один из героев проекта – Владимир Ярыгин, который ведет свое происхождение от представителей разных народов: мордвы, чувашей, украинцев, русских, цыган. «И вся эта смесь, – объясняет Владимир, – с самого детства помогает мне находить общий язык с разными людьми, которые встречаются на жизненном пути, поэтому я, наверное, более терпим к каким-то особенностям характера и поведения разных людей».
Сейчас Владимир Ярыгин работает с детьми, он режиссер любительского театра. Он считает, что люди разных национальностей, религий, традиций, живущие в Самаре, всегда найдут общий язык и будут жить в мире, если будут меньше думать о различиях и будут терпимее друг к другу.
Статья «Цыгане vs Южане» журналиста Алексея Юртаева, опубликованная на сайте «Большая Деревня» (2 место в номинации «Интернет»), вышла в свет осенью этого года.
Сотрудники 900 редакций практически всех регионов России боролись за звание лучшего в освещении межнациональных и этноконфессиональных отношений. «Конкуренция была очень высокая, принимали участие самые известные издания и маститые журналисты, работающие в этой сфере. Мне очень приятно, что статья была отмечена и получила высокую награду. Материал для нее я собирал очень кропотливо, почти все лето. Старался описать создавшуюся ситуацию со всех сторон», – поделился Алексей Юртаев.
В качестве гостей на церемонии награждения «СМИротворец-2017» присутствовали члены Правительства РФ, представители Администрации Президента, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главные редакторы ведущих медиа, ученые, лидеры национально-культурных автономий. Лауреатов поздравили Академический ансамбль танца им. Моисеева, русский ансамбль народных инструментов им. Зыкиной, тувинский театр танца и костюма "Эдегей", самарский ансамбль народной песни "Голоса России", ансамбль народов Сибири "Нарули", исполнительница чукотского фольклора Олит Тевлянаут, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2017 18:33
В этом году в престижном конкурсе на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений приняли участие 836 средств массовой... Социум
48
29 ноября 2017 18:28
На площадь Славы 3 декабря приглашаются все желающие почтить память павших воинов. Социум
87
29 ноября 2017 18:07
На территории библиотеки расположен мобильный пункт по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для... Социум
92
Здравоохранение
28 ноября 2017 11:33
Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса. Здравоохранение
186
28 ноября 2017 10:10
Участники посетили мастер-классы и открытые лекции. Здравоохранение
174
27 ноября 2017 22:02
В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи,... Здравоохранение
290
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
229
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
451
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
329
Туризм
27 ноября 2017 21:10
Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
64
27 ноября 2017 11:24
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
179
25 ноября 2017 09:25
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
414
Образование
29 ноября 2017 11:02
Следующий рейс в рамках проекта из Саратова в Самару запланирован на 2 декабря. Образование
152
27 ноября 2017 14:47
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует. Образование
244
27 ноября 2017 10:22
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
187
Культура
29 ноября 2017 15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
134
29 ноября 2017 14:14
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок». Культура
117
29 ноября 2017 12:35
Мероприятия проводит Самарский литературный музей. Культура
137
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
125
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
193
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
289
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4852
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1741
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8626
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2442
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9787
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2827
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1841
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1433
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1779
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1668
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1398
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3033
Мероприятия