Самарские волонтеры проходят уроки испанского языка

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Хосе – яркий и креативный преподаватель лингвистического клуба, влюбленный в Испанию и родной язык. Каждое его занятие наполнено эмоциями и разнообразными практическими упражнениями, позволяющими овладеть базовыми навыками разговорной речи даже тем, кто впервые знакомится с испанским языком.Себастьян приехал учиться в Самару из Мексики 3 года назад. Сейчас он говорит на четырех языках: испанском, португальском, русском, английском. Навыки общения на своем родном испанском языке он стремится передавать русскоговорящим друзьям и всем, ктоинтересуется латиноамериканской культурой.На базовых уроках испанского кандидаты в городские волонтеры познакомились с интересными фактами из истории Испании и стран Латинской Америки, получили представление об особенностях испанского языка в разных странах, опыт живого общения с носителями языка и возможность коротко рассказать о себе на испанском языке.«Мы с большим удовольствием приняли участие, так как понимаем, что совсем скоро в Самару приедет большое количество гостей, многие из которых – испаноговорящие болельщики. Конечно, хочется быть максимально гостеприимными и радушными к самым разным гостям. Любому человеку в чужой стране будет приятно услышать слова приветствия на родном языке. Для нас это будет уникальный опыт, и мы рады, что в рамках волонтерской программы имеем возможность получать новые знания и навыки живого общения с носителями языков», - отметила кандидат в городские волонтеры серебряного возраста Тамара Дубровина.Уроки испанского открыли серию языковых занятий для кандидатов в городские волонтеры. В 2018 году в рамках подготовки к ключевому спортивному событию запланированы новые встречи и уроки с преподавателями, носителями разных языков, в том числе английского,французского, испанского. Основная цель лингвистических занятий – познакомить с ключевыми словами и фразами, необходимыми для приветствия и общения с гостями Самары из разных стран.Напомним, что в 2018 году Самара примет 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России тм , 3 из 8 команд, которые приедут в Самару на групповой этап, испаноязычные, сообщает пресс-служба облправительства.