Самарские власти дробят полномочия между районами

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Самарские власти готовятся передать администрациям внутригородских районов полномочия по контролю части рынка наружной рекламы и потребительского рынка. Соответствующие поправки в закон о разделении полномочий между органами самоуправления внес комитет по местному самоуправлению регионального парламента. Законопроект уже принят, не хватает только подписи губернатора. Авторы поправок считают, что перераспределение функций поможет наполнить бюджеты районов Самары, пишет «ФедералПресс».

В Самаре реформа системы местного самоуправления двигается в сторону расширения низовых структур и перераспределения полномочий от администрации города к администрациям девяти внутригородских районов, получивших статус муниципалитетов. С апреля 2017 года самарская губернская дума рассматривала поправки к соответствующему областному закону. Предполагается, что районные администрации будут контролировать часть рынка наружной рекламы («рекламные конструкции на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений или сооружений, кроме заборов»). Рекламные конструкции, установка которых требует решения земельного вопроса, останутся в компетенции городских чиновников. Депутаты рассчитывают, что такое распределение полномочий поможет наполнить бюджеты внутригородских районов через госпошлину на установку рекламных конструкций. Бороться с незаконной рекламой указанного типа также придется районным чиновникам.

Администрациям районов собираются передать и вопросы организации разносной и развозной торговли, выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилого строительства.

На этом нововведения не заканчиваются: депутаты губдумы планируют «спустить» в городские районы еще и управление потребительским рынком. Ради решения задач благоустройства вверенной территории, чиновники районных администраций смогут демонтировать незаконные киоски и нестационарные торговые объекты.

Руководитель самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко считает, что эффективность работы системы МСУ зависит не столько от полномочий, сколько от кадров. «Одно дело, если глава района – сильная фигура, которая может выстроить отношения с населением и бизнесом. Если главу района не видно и не слышно – это другая история. Сложно говорить, что передача полномочий внутригородским районам сделает систему эффективнее, пока есть вопросы к эффективности управленцев, которые примут эти полномочия. В случае с городской администрацией сомнений было меньше, тут же речь сразу о девяти администрациях районов. Все решат кадры и обеспечение переданных функций (например, финансовое). Вполне возможно, что после перераспределения полномочий Самара попадет во «временную яму», когда городские власти уже снимут с себя ответственность за эти области, а районные еще не поймут, как с этим работать. И у каждого района начнутся свои истории, которые будут соотноситься с законом по-разному», - сказал Игорь Ермоленко.

Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков рассказал, что юридической передачей функций дело не ограничится. «Это принцип сообщающихся сосудов: вместе с полномочиями в районы перетекут и сотрудники городской администрации, которые ранее занимались этими вопросами. Речь идет не об увеличении количества чиновников, а об их перераспределении. Никаких проблем мы не ждем, во всех перечисленных сферах районы работали и раньше, просто немного иначе», - сказал он.

Отметим, ранее представители администрации Самары сообщали о сокращении численности городских чиновников. Так, в марте 2017 года сообщалось о планах властей сократить 37 % муниципальных служащих в некоторых подразделениях горадминистрации.