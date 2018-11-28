Самарские ученые изобрели съедобную посуду, теперь, вместо того, чтобы помыть тарелку, можно съесть ее вместо десерта

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Вкусно. Полезно. Экологично. Студенты Самарского политеха в парке тестируют опытные образцы на себе. Сначала из стаканчиков пьют сок. А затем начинают эту самую посуду есть. Научный руководитель уже со счета сбилась, сколько разноцветных тарелок и кружек уплели ее подопечные."Сотни тысяч, сотни штук — это точно совершенно. Каждая выставка — десятка три готовишь и ничего не привозишь", — рассказала Надежда Макарова, заведующая кафедрой технологии и организации общественного питания Самарского политеха.Сразу три патента. Никакого пластика. Методом проб и ошибок ученые выяснили: лучше всего для этих целей подходят яблоки. Сливу и клубнику забраковали.Для изготовления съедобной посуды яблочное пюре ученые выбрали не случайно. По их словам, оно обладает прекрасными вкусовыми и пластичными свойствами В яблочном стакане можно даже заварить чай. Под воздействием кипятка посуда способна сохранять свои свойства в течение часа.Килограмм наливных яблок — это 4 больших стакана. Пюре наносят на форму, а затем помещают в печь. Слоев должно быть несколько. И, разумеется, секретный ингредиент.И вот идеальный по форме стакан готов. Размер и цвет могут быть какими угодно. Красители, разумеется, тоже натуральные: морковь, черная смородина, свекла. Яблочный материал легко растворяется в воде — эта пленка, например, исчезнет всего за сутки. На вкус посуда напоминает ароматную пастилу.А вот выйти на рынок с эксклюзивным товаром пока не получается. Конкуренция слишком высока. Съедобная посуда изготавливается и в других странах мира. Но только наши ученые научились ее делать по-настоящему полезной. С таким набором витаминов и минералов выбросить стаканчик даже рука не поднимется.